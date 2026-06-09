Oriente Medio: Estados Unidos reanuda ataque militar contra Irán tras acusarle de derribar el helicóptero AH-64 Apache

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos inició una nueva ofensiva militar sobre territorio de Irán, durante la noche de este martes 9 de junio, según reportaron medios orientales.

El nuevo ataque responde a un "acto de respuesta" por parte de Donald Trump, luego de que acusara a Teherán de derribar el helicóptero AH-64 Apache cuando sobrevolaba los alrededores del estrecho de Ormuz. El jefe de la Casa Blanca informó que el piloto y copiloto están a salvo, aunque dejó en claro un contrataque a manera de represalia.

Mensaje de Donald Trump.

Oriente Medio nuevamente bajo ataque

A más de tres meses del inicio de la guerra entre Irán y la coalición conformada por Estados Unidos e Israel, Norteamérica reanudó sus ataques sobre suelo de Oriente Medio, así lo confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), donde advierten "respuesta proporcional" sobre Irán.

Medios iraníes reportan explosiones en las localidades de Kohistake, Sirik y Minab, en la provincia de Hormozgan, en el sur del país. La oleada -según CNN- tendría como objetivo los sistemas de defensa aérea y radar en torno al estrecho de Ormuz, dichas "ofensivas adicionales" podrían registrarse con el pasar de las horas.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) informó que durante la madrugada de este miércoles 10 de junio, también se reportan ataques en Jask y Qeshm. Las acciones provocaron daños en una torre de telecomunicaciones y la destrucción de dos depósitos de agua.

Quien se pronunció al respecto fue el canciller iraní, Abbas Araghchi, al asegurar que los ataques estadounidenses tendrán una misma respuesta, hecho que fue materializado en sus bases ubicadas en Oriente Medio.

"A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, EE.UU. decidió poner a prueba nuestra determinación. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", escribió en X.

Advertencia sobre fuerzas extranjeras en el estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán también envió un mensaje a las fuerza extranjeras que se encuentran en las proximidades de su territorio, a través del estrecho de Ormuz.

Además, recalcó que dicho espacio por donde transita el 25 % del total de petróleo de todo el mundo no forma parte de aguas internacionales, sino que es territorio compartido por Irán y Omán, ubicándose a miles de kilómetros de las costas de Estados Unidos. Bajo esta precisión, sostuvo que "los límites marítimos son cristalinos" y que sus Fuerzas Armadas se mantienen en alerta ante cualquier violación de su espacio aéreo, terrestre o marítimo.

"Para reducir el riesgo, la mejor solución es que las fuerzas extranjeras salgan lo antes posible de un entorno que nunca será hospitalario ante una presencia hostil", afirmó.

Mensaje de Seyed Abbas Araghchi

Finalmente, Catar, Kuwait y Baréin, cerraron en la madrugada de este miércoles su espacio aéreo tras una nueva escalada en la región.