Minsa lanza recomendaciones esenciales para EVITAR problemas de NUTRICIÓN en adultos mayores

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Una vez que los adultos llegan a una etapa de la tercera edad, la alimentación es un aspecto importante en el que prestar atención, dado que sus necesidades nutricionales varían. Por esta razón el Ministerio de Salud (Minsa) anunció una serie de recomendaciones para evitar problemas relacionados con la comida en adultos mayores.

Cambios en la alimentación en personas de la tercera edad

Debido a que a medida que pasa el tiempo, los adultos mayores disminuyen algunas de sus funcionalidades, una de las más usuales es la pérdida de los dientes o la reducción de jugos gástricos. En ese sentido, el Minsa ha enfatizado en la necesidad de implementar comidas de fácil masticación que cumplan con valores nutricionales a modo de evitar que este sector se vea afectado significativamente.

La licenciada Maribel Huayhua Alarcón, nutricionista del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, indicó que, hoy en día los adultos mayores tienen un mejor cuidado en su alimentación, aún existe un porcentaje de esta población que no tiene una rutina saludable en relación a su nutrición que este adecuada a los cuidados según la edad que poseen.

Minsa promueve alimentos de fácil masticación para asegurar la nutrición del adulto mayor.



Especialista recomienda evitar el consumo frecuente de carnes rojas por la disminución de la capacidad de segregación de jugos gástricos.



➡️ Más información: https://t.co/av08f4SGno pic.twitter.com/CTFYfQigXV — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 9, 2026

Asimismo, estos cuidados están relacionados a la pérdida de la dentadura en la gran mayoría de casos. Por esta razón, se advirtió que no se debe caer en el error común de licuar todos los alimentos ni basar la dieta en caldos, debido a su baja densidad calórica.

"Hay que evitar las sopas y priorizar preparaciones más consistentes donde realmente podamos asegurar los gramos de proteína y energía que el adulto mayor necesita", remarcó la especialista

¿Cuáles son las recomendaciones del Ministerio de Salud?

En favor de la alimentación de los adultos mayores, el Ministerio de Salud recomienda una serie de aspectos que pueden asegurar comidas balanceadas según las necesidades de este sector de la población.

Incluir carnes blandas de 130 a 150 gramos como pollo, pavita o pescado en cada comida principal, para brindar mayores proteínas.

Como aporte extra, sumar un huevo sancochado al día para reforzar la masa muscular.

Restringir el consumo de carnes rojas a un máximo de dos veces por mes para facilitar la digestión.

Priorizar purés espesos de tubérculos (papa, camote) y cremas consistentes de verduras como el zapallo para concentrar mejor los nutrientes.

Asegurar que cada porción combine siempre harinas o tubérculos, grasas saludables y carnes.

Finalmente, con esta información, el Minsa busca advertir estos malestares y contrarrestarlos con las recomendaciones en favor de la alimentación de los adultos mayores.