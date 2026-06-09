Crimen organizado: No basta detener al gatillero, hay que buscar a quien lo financia, advierte investigador

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los recientes asesinatos ocurridos en Chorrillos han vuelto a poner en debate la capacidad de respuesta frente al crimen organizado. En diálogo con Exitosa, el investigador del Instituto de Criminología, Alonso Flores, advirtió que la Policía Nacional no debe limitarse a capturar a los sicarios que ejecutan los ataques, sino que debe identificar quién los financia y a qué estructura criminal pertenecen.

"Es importante que no nos conformemos con que en dos o tres días la policía diga que han capturado al gatillero. Eso hay que hacerlo sin duda, pero si nos quedamos en eso, estaremos pisándonos la cola, corriendo en círculos".

El financiamiento como clave

El investigador subrayó que no basta con encontrar y detener al sujeto, ya que hoy las organizaciones criminales constantemente reemplazan a sus operadores cuando estos son detenidos o abatidos en operativos, siendo la búsqueda del principal financiamiento el objetivo que deben tener las autoridades.

"Ese gatillero es completamente descartable para las organizaciones criminales, es el peón, el operador. Lo que tenemos que entender nosotros y la policía es saber quién está financiando a este gatillero, la estructura criminal a la que pertenece, cómo esta se sostiene y así realmente golpear los objetivos de alto valor de esta organización", explicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En comunicación con Exitosa, el investigador del Instituto de Criminología, Alonso Flores, manifestó que no debe sorprender que la Policía Nacional capture a los sicarios involucrados en los recientes crímenes ocurridos en Chorrillos. Señaló que... pic.twitter.com/QEjDCz9Jcb — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

Mensaje de dominio

Flores también interpretó los ataques como un mensaje de control territorial por la creciente impunidad con la que actúan los criminales. Este ataque, señala, sería un mensaje de dominio para dejar en claro que pueden controlar la zona con esa violencia y precisión, dando a entender la capacidad y estrategia que hoy tienen las organizaciones criminales.

Dos homicidios en 5 minutos

Los crímenes en Chorrillos —uno en la Av. Matellini y otro en la Av. Guardia Civil contra un pasajero dentro de un bus de la empresa Santo Cristo— fueron ejecutados con coordinación y rapidez, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada detrás de los sicarios.

Las imágenes exclusivas de cámaras de seguridad mostraron persecuciones, ejecuciones y fugas en motocicletas, patrones que responden a la lógica del sicariato vinculado a extorsiones y ajustes de cuentas.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En el mediodía de este martes 9 de junio dos asesinatos se han dado casi en simultáneo en el distrito de Chorrillos. El primero ocurrió a las 12:26 pm cuando un hombre fue perseguido y posteriormente acribillado en la avenida Matellini, mientras que el segundo... pic.twitter.com/pFNfgXRbRa — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

El análisis de Alonso Flores plantea un desafío mayor para la PNP: no basta con detener al gatillero, sino que se debe desarticular la red que lo financia y sostiene. Los recientes ataques en Chorrillos evidencian que las organizaciones criminales operan con precisión y reemplazan fácilmente a sus operadores.

La clave, según el investigador, está en golpear los objetivos de alto valor y desmontar la estructura económica que les permite seguir sembrando violencia en las calles.