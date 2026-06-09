Corte de LUZ en Lima y Callao el 10 de junio: Revisa los distritos afectados y horarios de suspensión

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a la ciudadanía el 10 de junio. Pluz Energía Perú dio a conocer la lista de los distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y el horario en que se ejecutará la medida en cada sector.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Si pensabas hacer trabajo remoto el miércoles 10 de junio, ten en cuenta primero el aviso de Pluz Energía Perú: se ejecutará una nueva restricción del servicio eléctrico en diversos sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo garantizar la continuidad y seguridad del suministro, evitando averías futuras en la red.

Ante la alerta de que algunos distritos de Lima y Callao se quedarán sin electricidad de forma temporal, la empresa exhortó a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto del corte del servicio. A su vez, pide la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que se puedan presentar en sus hogares por el corte.

Cronograma de corte de luz el 10 de junio: Distritos afectados

El corte de luz no será en la totalidad en cada distrito, sino que se concentrarán en sectores específicos (urbanizaciones, calles o manzanas). Los horarios varían según la complejidad del mantenimiento de acuerdo al comunicado de Pluz, que te revelamos a continuación:

En Los Olivos

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en A.H. Los Olivos de Pro Mz. I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, L2, LL, LL1, LL2, LL3, N, N3, N4.

En Barranca

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Ca. Argentina, Jr. Ica, Ca. Ramón Castilla, Ca. Lima, Asoc. Viv. Santa Rosa y Ca. Las Monjas, ubicados en el distrito de Pativilca.

En Pueblo Libre

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Urb. La Luz Av. Bertello cdra. 10, 11, 12, Av. Mariano Cornejo cdra. 12, 18, 19, 20, calle Marte cdra. 7, 11, 12, calle Neptuno cdra. 7, calle Venus cdra. 10, 11, Urb. Santa Enma calle Santa Sabina cdra. 1, 2, Mz. M, Av. Santa Gertrudis cdra. 4, 5, 6, Urb. Arco Iris calle Senda Las Estrellas cdra. 1, calle Francisco Cadenillas cdra. 1, Urb. Río Tambo calle Río Moche cdra. 1, 2, Mz. C, calle Río Santa cra. 1, 2, Mz. A, B, calle Río Tambo cdra. 3, 4, calle Valencia cdra. 1, 4, Jr. Aragón cdra. 1, Jr. Río Huaura cdra. 1, 2, pasaje Arqueológico cdra. 1, pasaje Río Moche cdra. 7, pasaje Senda Claridad cdra. 1, pasaje Senda Comunidad cdra. 1, Mz. I, pasaje Senda del Sol cdra. 1.

Finalmente, la empresa también precisó que la suspensión de la luz programado para el 10 de junio será en distritos como San Martín de Porres, Comas y el Rímac. Puedes consultar las zonas precisas que se verán afectadas, según esta imagen:

Sin luz en estos sectores de la capital el 10 de junio.

Quedarse a oscuras es un reto, pero con un poco de orden se puede pasar el momento. No olvides desconectar los electrodomésticos (si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora), evita el uso de velas y opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

Pluz Energía Perú confirmó el corte de luz programado para el miércoles 10 de junio en diversos distritos de Lima y Callao, pidiendo a los usuarios tomar sus precauciones al saber que podrían quedarse sin electricidad.