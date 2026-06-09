Corte de AGUA en Lima el 10 de junio: Distritos afectados, horario de suspensión, según Sedapal

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El miércoles 10 de junio habrá un nuevo corte de agua, según Sedapal. La empresa estatal reveló la lista de los distritos de Lima que se verán afectados con la suspensión del servicio y el horario en que se ejecutará la medida.

Corte de agua en Lima: Motivo de la suspensión del servicio

Los cortes programados de agua continúan en la capital. La empresa estatal precisó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la nueva restricción del servicio se ejecutará el miércoles 10 de junio debido a las nuevas labores de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

Ante el reporte, Sedapal instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento con anticipación del agua para evitar inconvenientes durante las horas de suspensión. También pone a disposición su canal telefónico Aquafono (01) 317-8000 para cualquier consulta sobre algún inconveniente que presenten en el servicio.

¿En qué distritos será el corte de agua el 10 de junio?

Consulta sobre los cortes de agua en cada distrito en el siguiente ENLACE de Sedapal. Ten en cuenta que la suspensión del recurso hídrico afectará diversos sectores de la capital en un horario diferenciado, que te mostramos a continuación para que tomes tus precauciones:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Asoc. San Hilarión.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Agru. Nuevo Milenio. También habrá suspensión del servicio en las siguientes zonas del distrito de Lima Este, que se muestran en esta imagen:

Sin agua en SJL.

Sin servicio en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Agrup. Vecinal Villa del Periodista - Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esq. Piérola, Asoc. Nueva Villa La Campiña - Esq. Piérola.

en Agrup. Vecinal Villa del Periodista - Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esq. Piérola, Asoc. Nueva Villa La Campiña - Esq. Piérola. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en APV- Las Palmeras, APV. Villa Los Portales, Asoc. Ex-Fdo. Barbadillo Mz. E Sublote 2A, Asoc. La Florida de California, Asoc. Los Guindales de Ate, Asoc. Las Dalias II, Asoc. Manhattan, Asoc. Las Palmas de Barbadillo, Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Los Reyes de Ate, Asoc. Los Robles del Sur, Asoc. Sol de Paraíso, Asoc. Villa Dalias, Coop. Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú, Urb. Barbadillo, Urb. Las Garzas de Ate, Urb. Los Rosales de Ate.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Pando 3ra etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia. Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Las Brisas 2da etapa.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. de Viv. Agrup. Señor de la Soledad Panamericana, Asoc. Viv. Paraíso del Norte, Asoc. Viv. Resid. La Capitana, Asoc. Viv. Resid. Santo Cristo, Asoc. Viv. San Cristóbal, Asoc. Viv. Sol de Tambo Inga, Asoc. Viv. Villa Cruz, Asoc. Viv. Villa Las Flores del Norte, Asoc. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Ante el anuncio de Sedapal de que habrá nuevo corte de agua en Lima el 10 de junio que afectará a diversos distritos, se exhorta tomar medidas preventivas e identificar a tiempo si tu zona está dentro de la lista de la suspensión temporal del servicio.