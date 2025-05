Gamarra se une el Paro nacional del 14 de mayo: Comerciantes marcharán tras masacre en Pataz

Luego del asesinato de 13 mineros en Pataz, diversos gremios del país han convocado a un Paro nacional contra el gobierno de Dina Boluarte donde exigirán que se refuerce la seguridad en el país y otros temas. Esta protesta se dio a conocer tras una reunión entre los dirigentes de estos movimientos que también irán contra el Congreso de la República.

Ahora, los comerciantes de Gamarra anunciaron recientemente que se unirán a esta multitudinaria marcha ya que ellos también vienen siendo víctimas de la ola de extorsión que impera desde hace meses.

Así lo dio a conocer el integrante del Comité contra la Extorsión y Sicariato del emporio, Carlos Choque, quien precisó que hubo una reunión con todos los dirigentes donde acordaron sumarse al paro nacional del 14 de mayo y protestar contra la inacción del gobierno de Dina Boluarte ante la ola de delincuencia.

"Efectivamente, estamos abordados por la delincuencia, no solo en Gamarra, sino en todo el país. Nosotros, como empresarios, también tenemos responsabilidad social de velar por todo el país. Los últimos acontecimientos sucedidos en Pataz demuestra un abandono total. Por eso el 14 de mayo vamos a hacer un paro a nivel nacional y se está coordinando con todas las instituciones y ese día va ser el día de la indignación nacional", indicó.

Dirigentes de Gamarra acordaron parar el 14 de mayo.

El dirigente también indicó que ese día ninguno de los miles de puestos de Gamarra abrirán sus puertas ya que desde las 8:00 a.m. iniciará la concentración en el cruce con la calle Unanue. Luego, iniciarán su recorrido hacia el Congreso de la República ya que señalaron que ellos también son responsables del desgobierno que se vive en el Perú.

Además, Choque invitó a los demás gremios del Perú a unirse a esta masiva protesta para que el Ejecutivo pueda sentir la indignación de gran parte de la población.

"El día 14 nos unamos con todos los gremios y asociaciones a nivel nacional para parar un solo día. El 85 % del Perú vive del día a día, si no trabajamos no comemos, pero esta vez vamos a parar un solo día para marchar por la paz y nuestra seguridad, no queremos más muertes en nuestro país", añadió.