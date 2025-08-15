RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Todo aclarado

Henry Spencer rompe su silencio sobre supuesto romance con Mon Laferte

Henry Spencer rompió su silencio sobre el supuesto romance con Mon Laferte y aclaró su vínculo con la cantante chilena luego de que fans lo vincularan con la historia detrás de 'Amor completo'.

Henry Spencer niega romance con Mon Laferte
Henry Spencer niega romance con Mon Laferte (Composición Exitosa)

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Henry Spencer rompió su silencio sobre el supuesto romance con Mon Laferte y se pronunció ante el creciente interés de los seguidores de ambos artistas. El conductor de La habitación de Henry Spencer decidió ponerle punto final a los comentarios que lo vinculaban sentimentalmente con la intérprete de Amor completo, canción que ella reconoció haber dedicado a un peruano.

¿Mon Laferte enamorada de un peruano?

La historia se remonta a 2014, cuando Mon Laferte aún no gozaba del boom internacional que hoy la acompaña. En aquel entonces, una amiga en común contactó al creador del proyecto digital La habitación de Henry Spencer para que la entrevistara durante una de sus visitas a Perú. 

Según relató Henry Spencer, ese primer encuentro se dio incluso dentro de un Uber, mientras se dirigían a un parque donde grabarían la entrevista, cuando la chilena se presentaba todavía en bares pequeños y con su club de fans local como principal respaldo.

Un año después, en 2015, Mon Laferte lanzó su álbum Mon Laferte Vol. 1, que incluye la canción Amor completo, un tema que, en entrevistas, ella confesó haber escrito para un peruano "del que se enamoró perdidamente".

Fue suficiente para que los usuarios de redes sociales empezaran a atar cabos: ¿Y si ese "misterioso peruano" era Henry Spencer? Desde entonces, cada vez que sonaba el tema, el nombre del youtuber aparecía como uno de los presuntos protagonistas de esa historia de amor.

Ramón García en UCI: Familia y amigos impulsan campaña de ayuda económica para cubrir sus gastos médicos
Lee también

Ramón García en UCI: Familia y amigos impulsan campaña de ayuda económica para cubrir sus gastos médicos

Henry Spencer niega romance con Mon Laferte

Cansado de las especulaciones, Henry Spencer decidió hablar con claridad. En entrevista con el programa Lado B de La República, confesó que esos rumores crecieron al punto de convertirlo en "el supuesto ex" de Mon Laferte.

"Se me atribuía ser su expareja y que una canción de ella estaba escrita para mí (...) La gente decidió que el dueño de la canción era yo, me sentí superhalagado", reveló.

¡No duró casi nada! Paul Michael ya no pertenece a Orquesta Candela, confirma Víctor Yaipén
Lee también

¡No duró casi nada! Paul Michael ya no pertenece a Orquesta Candela, confirma Víctor Yaipén

Pese a lo halagador que podía sonar el comentario, Henry Spencer fue enfático al negar alguna relación amorosa con la intérprete de 'Tu falta de querer'. "No es cierto", sentenció, dejando claro que la conexión entre ambos se limitó a ese encuentro profesional de 2014.

Incluso añadió que ni siquiera mantienen contacto: "No somos amigos. Le he escrito varias veces por Instagram y no me ha contestado. No la tengo en WhatsApp", contó en medio de risas al recordar su intento por mantener comunicación con la artista.

Aunque Henry Spencer aseguró que Amor completo no está dedicada a él, sorprendió al afirmar que conoce al verdadero peruano que habría inspirado la canción. Sin embargo, fiel a su estilo, evitó revelar su identidad.

Henry Spencer rompió su silencio sobre el supuesto romance con Mon Laferte y descartó haber sido el peruano que inspiró Amor completo. El youtuber aseguró que solo coincidió con la cantante en una entrevista, intentando cerrar así casi una década de especulaciones en redes.

Temas relacionados Amor completo espectáculos farándula Henry Spencer Mon Laferte romance

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA