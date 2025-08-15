Henry Spencer rompe su silencio sobre supuesto romance con Mon Laferte

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Henry Spencer rompió su silencio sobre el supuesto romance con Mon Laferte y se pronunció ante el creciente interés de los seguidores de ambos artistas. El conductor de La habitación de Henry Spencer decidió ponerle punto final a los comentarios que lo vinculaban sentimentalmente con la intérprete de Amor completo, canción que ella reconoció haber dedicado a un peruano.

¿Mon Laferte enamorada de un peruano?

La historia se remonta a 2014, cuando Mon Laferte aún no gozaba del boom internacional que hoy la acompaña. En aquel entonces, una amiga en común contactó al creador del proyecto digital La habitación de Henry Spencer para que la entrevistara durante una de sus visitas a Perú.

Según relató Henry Spencer, ese primer encuentro se dio incluso dentro de un Uber, mientras se dirigían a un parque donde grabarían la entrevista, cuando la chilena se presentaba todavía en bares pequeños y con su club de fans local como principal respaldo.

Un año después, en 2015, Mon Laferte lanzó su álbum Mon Laferte Vol. 1, que incluye la canción Amor completo, un tema que, en entrevistas, ella confesó haber escrito para un peruano "del que se enamoró perdidamente".

Fue suficiente para que los usuarios de redes sociales empezaran a atar cabos: ¿Y si ese "misterioso peruano" era Henry Spencer? Desde entonces, cada vez que sonaba el tema, el nombre del youtuber aparecía como uno de los presuntos protagonistas de esa historia de amor.

Henry Spencer niega romance con Mon Laferte

Cansado de las especulaciones, Henry Spencer decidió hablar con claridad. En entrevista con el programa Lado B de La República, confesó que esos rumores crecieron al punto de convertirlo en "el supuesto ex" de Mon Laferte.

"Se me atribuía ser su expareja y que una canción de ella estaba escrita para mí (...) La gente decidió que el dueño de la canción era yo, me sentí superhalagado", reveló.

Pese a lo halagador que podía sonar el comentario, Henry Spencer fue enfático al negar alguna relación amorosa con la intérprete de 'Tu falta de querer'. "No es cierto", sentenció, dejando claro que la conexión entre ambos se limitó a ese encuentro profesional de 2014.

Incluso añadió que ni siquiera mantienen contacto: "No somos amigos. Le he escrito varias veces por Instagram y no me ha contestado. No la tengo en WhatsApp", contó en medio de risas al recordar su intento por mantener comunicación con la artista.

Aunque Henry Spencer aseguró que Amor completo no está dedicada a él, sorprendió al afirmar que conoce al verdadero peruano que habría inspirado la canción. Sin embargo, fiel a su estilo, evitó revelar su identidad.

Henry Spencer rompió su silencio sobre el supuesto romance con Mon Laferte y descartó haber sido el peruano que inspiró Amor completo. El youtuber aseguró que solo coincidió con la cantante en una entrevista, intentando cerrar así casi una década de especulaciones en redes.