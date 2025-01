"Ganaré el mínimo": Estudiante de San Marcos explica sus bajas expectativas en el mercado laboral

Uno de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue entrevistado para la cuenta de TikTok 'Habla Sobrino' por sus expectativas salariales luego de egreso y su respuesta dejó sorprendidos a muchos.

El joven alumno no se mostró muy convencido de ganar mucho una vez acabe su carrera por las dificultades que poseen los trabajadores que egresan de universidades públicas. De igual forma, contó que no esperaba ganar más del mínimo.

Las palabras del joven calaron fuerte en muchos usuarios por exponer una dura realidad que sufren muchos jóvenes que sueñan con mejorar su calidad de vida al estudiar en la universidad. Si bien destacó el nivel educativo que posee la UNMSM no dudó en precisar la dificultad en encontrar empleos de buena remuneración.

Asimismo, el debate se encendió sobre las perspectivas profesionales y la diferencia de oportunidades laborales para los egresados de universidades públicas y privadas. En palabras del sanmarquino no esperaba ganar más del sueldo mínimo.

El alumno hizo énfasis en la importancia de los contactos para poder tener un trabajo con una remuneración más alta. Por lo mismo, recalcó que no busca engañarse, porque ninguna empresa grande contrata gente sin experiencia.

Al explicar su caso en particular, confesó que pese a contar algunos familiares que podrían otorgarle una oportunidad, no tiene expectativas salariales altas y considera que al menos en el inicio verá este elemento muy limitado.

"Qué empresa grande va a contratar a alguien sin experiencia. Somos de nacional, la mayoría de acá no tienen contactos porque, por lo mismo, están aquí, porque no hay muchos recursos. No voy a ganar más de una propinita. Ya el de aquí que te diga que ganará 3 mil soles, 4 mil soles, está loco. Tendría que tener, en caso, un familiar que te dé el puesto", declaró.