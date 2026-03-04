Minem advierte que "nadie puede asegurar" que reparación del ducto de gas natural se logre en 14 días: "Sería mentir"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, afirmó que el Gobierno no puede garantizar que la reparación del ducto de gas natural de Transportadora de Gas del Perú (TGP) concluya en el plazo de 14 días anunciado inicialmente

"Nadie puede asegurar que termine en 14 días. Eso sería mentir", declaró en conferencia de prensa, tras una reunión intersectorial con representantes del sector energético.

El ducto, ubicado en Megantoni (Cusco), sufrió una deflagración que obligó a suspender el suministro de gas natural hacia Lima y otras regiones. El incidente ha generado un esquema de racionamiento, priorizando el abastecimiento para hogares, servicios de salud y transporte público masivo.

Según Alfaro, cerca del 70% del gas disponible se destina actualmente a los domicilios, mientras que industrias y consumidores directos han sido autorizados a migrar temporalmente a combustibles alternativos como diésel.

Viaje a Cusco

El ministro anunció que viajará este jueves a la zona afectada para inspeccionar directamente el ducto roto y evaluar las causas del incidente. Explicó que aún no se ha podido determinar el origen de la falla porque el punto afectado no ha sido completamente inspeccionado debido a la presencia de fuego.

Precisó que esperará a que las llamas en el lugar puedan se extinguidas primero para poder ingresar al lugar y analizar las causas, aunque de antemano descartó toda posibilidad de que la deflagración haya sido producto de un atentado externo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El ministro de Energía y Minas, Angelo Victorino Alfaro Lombardi, señaló que aún se desconoce las causas de fallas en el viaducto de gas natural.



Impacto y medidas

Alfaro aseguró que el mercado de GLP no debería enfrentar un impacto significativo, descartando también que el precio del mismo pueda presentar aumentos. Indicó además que empresas importadoras ya aceleran compras para asegurar el abastecimiento.

Respecto al transporte, aclaró que no es posible priorizar el gas natural vehicular para taxistas si ello implica reducir el suministro destinado al transporte público.

"Si damos a los taxistas, quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos, porque no alcanza. Ahora los taxistas si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas", enfatizó.

El ministro advirtió que si la reparación se prolonga más allá de las dos semanas previstas, el país enfrentará problemas de abastecimiento, lo que podría desencadenar en otros efectos mayores derivados del descontento ciudadano que ello provocaría.

"Podemos racionar para prolongar unos días más, pero si esto se extiende, sí va a haber problemas", reconoció.

La emergencia en el ducto de Camisea mantiene en alerta al Gobierno y a los usuarios de gas natural. Mientras el ministro Alfaro advierte que sería "mentir" asegurar una reparación en 14 días, su viaje a Cusco busca dar garantías de transparencia y supervisión directa en un incidente que compromete la seguridad energética del país.