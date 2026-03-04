¡Del lujo mexicano a Hollywood! El empresario que conquistó a Belinda y ahora es vinculado con "Hermione Granger"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nombre mexicano volvió a encender la prensa del espectáculo internacional. Se trata de Gonzalo Hevia Baillères, empresario y miembro de una de las familias más poderosas de México, quien ahora es vinculado sentimentalmente con la actriz británica Emma Watson, recordada mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga Harry Potter y Bella en La Bella y la Bestia.

Las versiones comenzaron luego de que la revista Quién publicara imágenes donde ambos aparecen juntos en distintos exclusivos, como estaciones de esquí en Francia y playas mexicanas. Según el medio, las fotografías datan desde finales de 2025 y muestran cenas, encuentros, así como despedidas muy afectuosas.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, el tema escaló rápidamente y fue retomado por portales internacionales como El País, que habló de "vacaciones, cenas y besos que avivan los rumores".

De Belinda a una estrella de Hollywood

Pero esta no es la primera vez que el empresario aparece en titulares del corazón. Años atrás, fue relacionado con la cantante Belinda. Si bien nunca hicieron oficial su romance, fueron vistos juntos en eventos sociales y reuniones privadas.

Algunos medios como Univision recordaron que, tras esa etapa, Belinda lanzó la canción "Heterocromía", cuya letra menciona frases como "old money" y referencias al lujo. Para muchos seguidores, se trató de una indirecta hacia el empresario, quien tiene heterocromía, una condición que hace que sus ojos sean de distinto color.

Aunque nunca hubo alguna confirmación directa, el público logró interpretar al tema como una experiencia personal convertida en música.

La relación entre Belinda y el empresario Gonzalo Hevia Baillères duró aproximadamente dos años.

Fotos, silencio y especulación

Ahora, el supuesto nuevo romance con la popular actriz que interpretó a Hermione Granger, genera mayor impacto por tratarse de una figura global que siempre ha sido reservada con su vida privada. La actriz británica, que también es activista y embajadora de causas sociales, ha mantenido distancia de los escándalos mediáticos.

Por su parte, Gonzalo Hevia pertenece a la familia Baillères, vinculada a importantes empresas del país, lo que añade un componente de poder y fortuna a la historia.

Hasta el momento, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Aún no hay declaraciones oficiales, pero las imágenes y coincidencias de viajes han sido suficientes para que el tema se convierta en tendencia internacional.

Lo cierto es que el empresario mexicano pasó de ser un nombre discreto en el mundo financiero a protagonista de titulares globales por sus supuestos romances con figuras del espectáculo.