'Generación Z' se moviliza HOY exigiendo la censura de José Jerí y la remoción de la Mesa Directiva del Congreso

Vuelven a salir a las calles. La autodenominada 'Generación Z' se movilizará este miércoles 28 de enero contra el presidente José Jerí Oré por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, situación que le vale hasta el momento la presentación de siete mociones de censura y una de vacancia en su contra al interior del Congreso de la República.

El colectivo de jóvenes peruanos que se hizo notorio durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, volverá a alzar su voz de protesta en el Centro de Lima desde esta tarde, contando, además, con un sector del gremio de transportistas por la continuación de los ataque extorsivos hacia diversas empresas de Lima y Callao.

Llaman a marcha de sacrificio

Como se recuerda, el pasado 22 de enero, la organización anunció a través de sus redes sociales la primera jornada del 2026, denominándola "marcha de sacrificio", en rechazo al "abandono del pueblo, olvido de las regiones y muertes que siguen sin justicia". En ese sentido, exigen "no más indiferencia y no más silencio".

'Generación Z' convoca a marcha contra José Jeri.

En comparación con las movilizaciones llevadas a cabo el último trimestre del 2025, la presente convocatoria es a nivel nacional. En ese sentido, la marcha contará con la participación de un grupo de deudos de las protestas sociales de diciembre de 2022 y febrero de 2023, quienes a más de tres años de la muerte de sus familiares que salieron a protestar contra la asunción al cargo de Dina Boluarte, todavía no encuentran justicia.

Los ciudadanos provenientes de Juliaca, Ayacucho y Apurímac exigen también la reactivación del 'Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales' o también conocido como EFICAVIP, grupo de investigación que fuera pasado al olvido el pasado 7 de enero por el fiscal de la nación interino Tomás Gálvez Villegas.

Vale mencionar que, los puntos de encuentro para la marcha de este miércoles son: la puerta 2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Plaza Dos de Mayo, teniendo como objetivo, llegar hasta el frontis del Congreso en la Av. Abancay.

Presidente Jerí responde: "Las personas puedan expresarse libremente"

Conocida la movilización en su contra, el presidente José Jerí se pronunció al respecto el viernes 23 de enero, donde garantizó la libertad de expresión y de libre tránsito de la ciudadanía, pese a que Lima Metropolitana se encuentra en estado de emergencia, como mínimo hasta el 20 de febrero.

"Ante esta movilización, como Gobierno debemos garantizar que las personas puedan expresarse libremente, manteniendo el orden y la seguridad, y velando porque la jornada se desarrolle dentro de los parámetros establecidos, con respeto a las restricciones vigentes y al marco legal", mencionó.

Pese a brindar su descargo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el miércoles 21 de enero último, fue el propio mandatario que se encargó de descartar una hipotética dimisión a más de 100 días de asumir el cargo, vía sucesión constitucional. "Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", indicó al país desde Palacio de Gobierno.

La crisis política alcanza nuevos nivel en Lima, con la movilización entre del Ejecutivo y Legislativo por el presunto pacto para permanecer en sus cargos hasta el 28 de julio del 2026.