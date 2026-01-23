Deudos de fallecidos en protestas realizarán marcha de sacrificio: Exigen reactivación del Eficavip

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Drástica medida. Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de los Fallecidos en el contexto de las protestas contra la asunción al mando de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, señaló a Exitosa, que desde hoy, 23 de enero, iniciarán una marcha de sacrificio con destino a Lima, con la finalidad de seguir buscando justicia, en memoria de sus familiares fallecidos entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

Cabe señalar que. la convocatoria había sido anunciada el pasado 7 de enero, un día después de que el Ministerio Publico oficializara la desactivación del 'Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales' o también conocido como EFICAVIP, así como los otros tres grupos de trabajo que se encargaban de investigar los casos emblemáticos conocidos como: 'Lava Jato', Cuellos Blancos' y contra la corrupción del poder 'Eficcop'.

Movilización multirregional con destino a Lima

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", este viernes 23 de enero, el representante de las víctimas no solo espera que se esclarezcan los fatídicos hechos ocurridos hace tres años, también expresó su rechazo por la decisión adoptada por el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, la cual menciona, pone en peligro las investigaciones. En ese sentido, reveló su próxima llegada a la capital con un contingente de otras regiones para los siguientes días.

"El día de hoy empezamos acá en la ciudad de Juliaca, será esta marcha de sacrificio (...) salimos nosotros el día de hoy, Ayacucho, Apurímac, Pichanaqui y Cusco, nos estaremos encontrando en San Vicente de Cañete. Ahí será el lugar de encuentro, de ahí ya emprenderemos hacia la capital para exigir que se active este equipo fiscales y exigir también, que no se entrometa el Sr. Rospigliosi, que vulnera la autonomía del Poder Judicial", declaró.

En ese sentido, adelantó que su llegada está prevista para este domingo 25 de enero, y teniendo en cuenta a los huérfanos, viudas y sobrevivientes de las regiones mencionadas, como mínimo arribarán cerca de 1 000 personas a la Lima. Asimismo, no descartó que la medida de protesta se extreme, a tal punto de iniciar una huelga de hambre.

Ministerio Público "asegura" continuidad de investigaciones

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 005-2026, se modifica la denominación de la "Cuarta Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad con Sede en Lima Centro, con competencia a Nivel Nacional" por la "Cuarta Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo".

Además, dispone que el fiscal superior coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad y contra el Terrorismo, realice un inventario de la carga del desactivado equipo especial, a fin de que realice su distribución de manera aleatoria en las fiscalías especializadas, con la finalidad de "asegurar" la conducción de las investigaciones y la debida diligencia en la persecución penal.

Cabe señalar que, las protestas sociales contra la exmandataria Boluarte dejó un saldo de 49 fallecidos y 250 heridos, en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos, donde se acusan delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves.

De esta manera, el representante de los deudos no solo cuestiona lo adoptado por el fiscal de la nación interino, acusándolo de obstruir a la justicia en uno de los casos de mayor impacto que ha tenido el país en los últimos años, también anuncia una movilización con destino a Lima para exigir que se cumplan sus derechos.