José Jerí sobre marcha de la 'Generación Z': "Las personas puedan expresarse libremente"

El presidente José Jerí Oré se pronunció sobre la marcha convocada en su contra por la autodenominada 'Generación Z' para este miércoles 28 de enero, en medio de una nueva supervisión al estado de emergencia en Lima Metropolitana, específicamente en el Circuito de Playas, frente a Agua Dulce, y en Lince.

Como se recuerda, el colectivo de jóvenes peruanos que se hizo notorio durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, volverá a alzar su voz de protesta en el Centro de Lima, esta vez por el denominado caso 'Chifagate', el cual le ha generado al mandatario, seis mociones de censura en su contra al interior del Congreso.

El presidente de la república, José Jerí, supervisó en el Circuito de Playas, frente a Agua Dulce, un operativo de control para verificar el cumplimiento del decreto que multa el tránsito de dos personas en una moto.



Durante la jornada se intervinieron varios vehículos,...

Mantendremos el orden y la seguridad

En medio de la crisis política generada desde que se descubriera sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, el jefa de Estado se pronunció la madrugada de este viernes 23 de enero con referente a la primera gran movilización que afrontará su gestión en sus más de 100 días.

"Ante esta movilización, como Gobierno debemos garantizar que las personas puedan expresarse libremente, manteniendo el orden y la seguridad, y velando porque la jornada se desarrolle dentro de los parámetros establecidos, con respeto a las restricciones vigentes y al marco legal", mencionó.

Pese a que una de las principales demandas de la 'Generación Z' es que deje el cargo, tras brindar su descargo en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el miércoles 21 de enero último, fue el propio mandatario que se encargó de descartar una hipotética dimisión a más de 100 días de asumir el cargo, vía sucesión constitucional.

"Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", indicó al país, tras comparecer ante el Parlamento hace 48 horas.

Colectivo de jóvenes saldrán a las calles

A través un anuncio mediante sus redes sociales oficiales, la 'Generación Z' denominó a su primera jornada del 2026 como una "marcha de sacrificio" en rechazo al "abandono del pueblo, olvido de las regiones y muertes que siguen sin justicia". En ese sentido, exigen "no más indiferencia y no más silencio".

'Generación Z' convoca a marcha contra José Jeri.

En comparación con las movilizaciones llevadas a cabo el último trimestre del 2025, la convocatoria a nivel nacional tiene como punto de concentración la ciudad de Lima, donde esperan congregarse para luego desplazarse por las principales avenidas de capital.

"Nos vemos este 28 de enero, José Jerí no puede pasar ni un mes más dentro de Palacio. Basta de corrupción", es su principal mensaje contra el Gobierno. Del mismo modo, expresaron que la convocatoria es para hacer respetar su derecho a la protesta, a la libertad de expresión y al libre tránsito, pese a que Lima se encuentra bajo estado de emergencia hasta el 20 de febrero.

De esta manera, el mandatario respondió a la movilización convocada para los próximos días, donde espera que se registren connatos de violencia entre los manifestantes y la PNP.