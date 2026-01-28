Conductor de la empresa Estunsac pierde la vida en Carabayllo: Sujetos grabaron el ataque

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque contra el sector transportes se registró la noche del último martes 27 de enero en Carabayllo, donde sujetos motorizados asesinaron a disparos al conductor de la empresa de transportes Unión Nacional (ESTUNSAC).

Grabaron el ataque

El hecho se registró en un grifo, ubicado en el kilómetro 24 de la avenida Tupac Amaru, cuando Abraham Jesús Quintanilla Chuquillanqui, chofer de la unidad de transporte público, se encontraba cargando combustible.

Las cámaras de seguridad del establecimiento lograron captar el momento exacto del ataque. Según las imágenes dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y se acercaron al vehículo por el lado izquierdo, el del piloto, para abrir fuego contra el conductor, tras lograr su cometido, huyeron sin destino conocido.

No contentos con haberle arrebatado la vida a una persona, estos sujetos grabaron su recorrido previo y el ataque perpetrado contra la unidad para enviárselo a los compañeros y a la propia familia de la víctima.

El conductor recibió hasta 9 disparos, quedando gravemente herido, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Sergio Bernales de Collique en donde el personal de salud confirmó su fallecimiento.

Pese a prohibición

Los colegas de la víctima detallaron que el ataque se dio cuando el hombre estaba terminando su jornada laboral, por lo que estaba por regresar a su casa donde lo esperaban sus hijos.

"No, no ha habido amenazas. Por lo pronto que sé, si es primera vez [que atacan]. Conmigo chambea tres años, antes estaba en América y trabajaba ocho años conmigo. Tiene dos hijos mayores y su esposa", informó un compañero.

El ataque se registró pese a la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta, medida impulsada por los ataques a transportistas, por la que se impone multas y los policías pueden realizar intervenciones. Además, todo sucedió tras un paro de transportes en el que los líderes gremiales pidieron mayor presencia policial en horario de la noche, en el que los criminales atacan, sin embargo, nada detuvo a estos sujetos para el asesinato.

Por ello, los trabajadores de la empresa afectada no descartan participar de la marcha convocada para este miércoles 28 de enero ante los constantes casos de criminalidad.

"Porque no, si, apoyar, porque lamentablemente estamos en un país en una crisis pésima. Día a día mueren", en ese sentido recordó que podría ser el inicio de una serie de ataques a esta empresa.

