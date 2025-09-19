Corte de agua en Lima este sábado, 20 de septiembre: AQUÍ los distritos afectados

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que este sábado, 20 de septiembre, ejecutará corte de agua en distritos de Lima Metropolitana, afectando temporalmente el abastecimiento del recurso en ciertas zonas. Conoce aquí todos los detalles.

¿En qué distrito será el corte de agua?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal señala que este sábado realizará el corte de agua debido a labores de mantenimiento orientadas a optimizar la calidad del servicio, solucionar inconvenientes relacionadas con la baja presión y llevar a cambio la limpieza de los reservorios.

Hasta el cierre de esta nota, Sedapal reveló que el distrito de Ate sufriría la interrupción temporal del servicio. Ten en cuenta los siguientes detalles para que la noticia no te agarre desprevenido y puedas garantizar el agua en tu hogar:

Horario de corte: Desde las 1:00 p . m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 1:00 p m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: A.H. Los Alisos Mz. K1, K2, K3, K4, K5; Mz. V1, V2, V3; Mz. Y, Z; Mz. A1, A2, A3; Mz. B1, B2; Mz. C1, D1, E1; Mz. F1, F2; Mz. H1, H2; Mz. I; Mz. J1, J2.

A.H. Los Alisos Mz. K1, K2, K3, K4, K5; Mz. V1, V2, V3; Mz. Y, Z; Mz. A1, A2, A3; Mz. B1, B2; Mz. C1, D1, E1; Mz. F1, F2; Mz. H1, H2; Mz. I; Mz. J1, J2. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176.

Asimismo, detallan que en este distrito de Lima Este también habrá corte del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el A.H. Los Alisos de Amauta, PS Santa María PS 1-2-3-4-5-6-7.

Recomendaciones para enfrentar el corte de agua

Debido a esta situación y para que la ciudadanía no se vea afectada, Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para necesidades básicas. Sigue estos consejos:

Almacena agua con anticipación: Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura.

Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura. Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas. Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Evitar el consumo excesivo.

Abrir los grifos lentamente al momento de reanudar el servicio.

Para más información, la entidad brinda el Aquafono (01) 317-8000, con solo tu número de suministro, en caso el servicio no se restablezca en los horarios señalados.

Es así como Sedapal reveló a través de sus redes sociales y canal de difusión en WhatsApp que este sábado tiene un corte programado en el distrito de Ate, hasta el cierre de esta nota. Recuerda que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva.