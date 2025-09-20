'Generación Z' responde a críticas por marcha: No buscamos violencia, sino que el gobierno escuche la voz del pueblo

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, el vocero de 'Generación Z', Wildalr Lozano, expresó su preocupación por los duros calificativos que han recibido los colectivos juveniles por convocar una marcha contra el gobierno programada para este 20 y 21 de septiembre.

'Generación Z' tras cuestionamientos por marcha

Miles de jóvenes se reunirán este sábado 20 y domingo 21 de septiembre para recorrer las principales avenidas de Lima, para levantar su voz de protesta contra las recientes decisiones del Gobierno y del Congreso.

Pese a que hoy, el Ejecutivo promulgó la ley que permite el octavo retiro de las AFP, la 'Generación Z', mantiene su pie de lucha en rechazo a la reciente reforma del sistema de pensiones, establecida por la Ley N° 32123, que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP. Sin embargo, su posición ha sido duramente cuestionada por autoridades, que aseguran que su protesta tendría fines políticos e incluso, han sido calificados como acto vandálico.

En ese marco, durante su entrevista en el programa 'Hablemos Claro', el vocero de 'Generación Z', Wildalr Lozano, defendió el carácter pacífico de la movilización y lamentó que se intente desacreditar a los colectivos juveniles con etiquetas como "radicales" o "agitadores", cuando, en realidad, muchos de ellos promueven el respeto a la democracia.

"Me preocupa que a todos nosotros, los jóvenes, somos un grupo vándalo que solo buscamos lo peor para el país. No solo eso, también nos llaman terroristas. Vengo a dejar en claro que nuestro grupo, como colectivo, no buscamos actos de violencia, lo único que buscamos es que el gobierno escuche la voz del pueblo. Que nos hagan caso a lo que estamos pidiendo, a todo. Que no se nos haga caso omiso", expresó.

Rechazan reforma del sistema de pensiones

El joven loretano Wildalr Lozano hizo un llamado a las autoridades a escuchar al pueblo antes de juzgar sus reclamos. Seguidamente, detalló que la bandera pirata del anime 'One Piece' se convierte en su símbolo de protesta y mensaje de que los jóvenes "no aceptarán ser condenados a pensiones de miseria".

Además, agregó que a la marcha convocada por la 'Generación Z', se unirán grupos ecologistas, animalistas, transportistas, régimen CAS, quienes buscan manifestar su descontento con la reforma y otros temas sociales.

"Ahora hay distintos colectivos que se han unido a darnos su apoyo. (...) Todos nos unimos como una sola voz. No solo a levantarnos contra este sistema que son las AFP, sino también contra la ola de criminalidad que hay en el país. Ya no solo es el tema de las AFP, que si bien es cierto fue el principal, ahora nos unimos todos a luchar contra este gobierno que nos hace caso omiso", enfatizó en diálogo con Exitosa.

Las declaraciones de Wildalr Lozano en Exitosa, reflejan el sentir de una generación que busca ser escuchada sin recurrir a la violencia. El vocero de la 'Generación Z' reafirma su compromiso con la protesta pacífica y la defensa de la democracia convocada para este 20 y 21 de septiembre.