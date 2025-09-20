Retiro AFP 2025 confirmado: Conoce AQUÍ el paso a paso oficial para solicitar tu dinero

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la aprobación del octavo retiro de las AFP, miles de peruanos se mantienen expectantes por disponer de su dinero. Es por ello, que te revelamos cuál es el procedimiento para solicitar tu fondo de pensiones, según la Ley N.º 32445.

Procedimiento de solicitud de retiro AFP

El gobierno de Dina Boluarte promulgó este 20 de septiembre, la Ley N.° 32445, que autoriza a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) a realizar un retiro "extraordinario y facultativo" de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de sus fondos acumulados en las AFP.

La ley publicada en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, eliminó también la obligatoriedad de aportes para los trabajadores independientes y restableció la opción para que los aportantes puedan retirar el 95.5% del total de sus fondos al momento de alcanzar la edad de la jubilación. Ahora que se encuentra promulgada, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá reglamentar la norma, teniendo un plazo máximo de 30 días calendario para efectuar este paso.

Es decir, dicha entidad deberá establecer las fechas en que se realizarían los desembolsos. No obstante, la ley establece el siguiente esquema para el procedimiento de solicitud:

Cada AFP (Profuturo, Integra, Prima y Habitat) activará un portal web para registrar solicitudes y los afiliados deberán presentan su pedido de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

y los afiliados deberán presentan su pedido de dentro de los a la vigencia del reglamento de la presente ley. El desembolso se hará en armadas de hasta 1 UIT (S/ 5,350) cada 30 días. Es decir, la entrega de fondos podría ser la siguiente:

Primer desembolso de hasta 1 UIT: en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde presentada la solicitud ante la AFP. Segundo desembolso de hasta 1 UIT: en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde efectuado el primer desembolso por la AFP. Tercer desembolso de hasta 1 UIT: en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde efectuado el segundo desembolso por la AFP. Cuarto desembolso por hasta 1 UIT o el remanente del monto solicitado: en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue efectuado el tercer desembolso.

Procedimiento para retirar los S/ 21,400 de tu AFP.

¿Estos fondos seguirán siendo intangibles?

La norma aprobada establece además que el retiro de los fondos mantiene la condición de intangible y no podrá ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo o retención, a excepción de las retenciones judiciales derivadas de deudas alimentarias, con el que se podría retener hasta el 30% de tu dinero.

Además, se detalla que si el afiliado decide no continuar con los retiros, podrá solicitarlo a su AFP hasta 10 días antes del siguiente desembolso.

Con la aprobación del retiro AFP 2025, los afiliados tienen una nueva oportunidad de acceder hasta a S/21,400 de sus fondos previsionales. Sin embargo, para evitar retrasos o errores en el proceso, es fundamental conocer y seguir correctamente el procedimiento de solicitud señalado en la Ley N.º 32445.