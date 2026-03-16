GLP y gasolina volvería con normalidad en 15 días, señala ingeniero experto en gas

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ingeniero y experto en gas Noel Ñiquen, señaló que el abastecimiento normal de gasolina y GLP se vería recién dentro de 15 días en Lima. Explicó que esto se debe a que estos productos deben ser trasladados desde Pisco a diferencia del gas natural que llega directo por tuberías.

15 días estimados

Ñiquen explica que se presentaron roturas en dos ductos: de gas natural seco y el de líquido de gas natural, ambos dañados y reparados. En el caso del ducto de gas natural este llega directamente a Lima: primero llega a Lurín y luego se distribuye por ductos subterráneos hacia cada punto. Es este ducto el que se ha completado su reparación en su totalidad. "Al día de hoy todos los grifos a GNV ya cuentan con este producto", precisó.

Sin embargo, en el caso del ducto de líquido de gas natural este no llega directamente a Lima, sino llega a la Planta de Fraccionamiento de Pisco. Es en este punto que se produce gasolina y GLP y su traslado hacia Lima se realiza por camiones o por barco, etapa que aún no ha podido normalizarse.

"Esta otra etapa de los productos GLP y gasolina aún no han podido regularizarse, aún hay desabastecimiento. Se calcula que aproximadamente en 15 días ya debe estar regularizándose el abastecimiento de GLP y gasolina en su totalidad en Lima", precisó.

Precio de GNV debería estar normalizado

El ingeniero Ñiquen indicó que el "precio del GNV debe encontrarse en su precio regular"hasta antes de haber ocurrido la rotura de ductos en Megantoni, Cusco.

"El precio del GNV, gas natural vehicular, no tiende a incrementarse puesto que es un precio regulado. Tanto el distribuidor, ya sea Cálidda o Contugas, no pueden incrementar el precio", precisó.

En cambio, el precio del GLP y gasolinas "sí es un precio libre" el cual se ha visto incrementado producto del desabastecimiento producido en Cusco y a razón del aumento de precios por la guerra en Irán.

Durante la crisis energética por GNV, hubieron ciertas estaciones de gas que sí contaban con tal combustible. Ante ello, el experto indicó que hay grifos que no se abastecen por ductos sino por camiones. "Estos grifos, de forma virtual, aún tenían stock y podían abastecer a ciertos vehículos pero lo vendían a un precio mayor", señaló.

Ante la reparación de ductos en la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), el traslado de GLP y gasolina hacia Lima aún demoraría un plazo de 15 días.