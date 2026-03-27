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¡Alerta naranja! Senamhi advierte lluvias intensas en 13 regiones: Estas son las provincias en potencialmente en riesgo

Fuerte fenómeno climatológico previsto para 13 regiones estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la tarde del sábado 28 de marzo.

Lluvias intensas están previstas para gran parte de la selva.
Lluvias intensas están previstas para gran parte de la selva. Andina

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/03/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 13 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar este fin de semana a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 086, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del sábado 28 de marzo en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martin, Tacna y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  • Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.
  • Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Union.
  • Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Lucanas, Parinanochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
  • Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.
  • Huancavelica: Angares y Huaytara. 
  • Huánuco: Humalíes, Huánuco, Marañón y Puerto Inca.
  • Loreto: Ucayali.
  • Madre de Dios: Manu y Tambopata.
  • Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.
  • Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, San Antonio de Putina, San Román y Sandía.
  • San Martín: Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache.   
  • Tacna: Candarave, Tacna y Tarata.
  • Ucayali: Padre Abad. 

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, principalmente en los sectores central y sur; mientras que en la sierra norte se esperan precipitaciones localizadas de ligera intensidad, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la selva, con mayor incidencia sobre la zona alta las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas durante el día y se prolongarían hacia la noche y/o madrugada. Del mismo modo, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa sur durante la tarde y se prolongarían hacia la noche y/o madrugada.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.

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