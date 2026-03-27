¡Alerta naranja! Senamhi advierte lluvias intensas en 13 regiones: Estas son las provincias en potencialmente en riesgo

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 13 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar este fin de semana a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 086, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del sábado 28 de marzo en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martin, Tacna y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. Arequipa : Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Union.

: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Union. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Lucanas, Parinanochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Lucanas, Parinanochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cusco : Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.

: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi. Huancavelica : Angares y Huaytara.

: Angares y Huaytara. Huánuco : Humalíes, Huánuco, Marañón y Puerto Inca.

: Humalíes, Huánuco, Marañón y Puerto Inca. Loreto : Ucayali.

: Ucayali. Madre de Dios : Manu y Tambopata.

: Manu y Tambopata. Moquegua : General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Puno : Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, San Antonio de Putina, San Román y Sandía.

: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, San Antonio de Putina, San Román y Sandía. San Martín : Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache.

: Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache. Tacna : Candarave, Tacna y Tarata.

: Candarave, Tacna y Tarata. Ucayali: Padre Abad.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En sierra centro y sur esperan precipitaciones (lluvia, nieve y granizo) de moderada a fuerte intensidad; asimismo, lluvia en la selva alta.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia pic.twitter.com/xHVhKvpfo4 — Senamhi (@Senamhiperu) March 27, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, principalmente en los sectores central y sur; mientras que en la sierra norte se esperan precipitaciones localizadas de ligera intensidad, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la selva, con mayor incidencia sobre la zona alta las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas durante el día y se prolongarían hacia la noche y/o madrugada. Del mismo modo, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa sur durante la tarde y se prolongarían hacia la noche y/o madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.