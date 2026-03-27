Accede a estudiar carreras técnicas GRATIS en Lima: Jóvenes y adultos pueden postular hasta abril

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si buscas estudiar una carrera técnica esta podría ser una gran oportunidad para empezar. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó a la ciudadanía que cuentan hasta el mes de abril para postular a instituciones públicas y estudiar por tres años para tener una formación profesional

La noticia cobra mayor relevancia pues tanto jóvenes como adultos podrían acceder a esta importante oportunidad. Finalizados los estudios podrán obtener un título a nombre de la Nación.

Estudia una carrera técnica GRATIS en Lima

Entre marzo y abril, institutos públicos y escuelas pedagógicas ofrecen la oportunidad de estudiar carreras técnicas de tres años sin costo alguno.

El proceso de admisión 2026 tiene plazos límites por cada institución, por ello, te mostramos a cuáles podrás acceder. Las carreras están ofrecidas a jóvenes y adultos que deseen formarse como profesionales con alta demanda laboral.

Entre otro de los beneficios se encuentra obtener medio pasaje, prácticas profesionales y bolsas de trabajo gracias a convenios con empresas. Con esta opción, se permite el ingreso al mundo laboral desde tempranas etapas y acceder a formación profesional sin costo mensual.

Además, finalizados los estudios, la DRELM informó que esta convocatoria permite obtener un título a nombre de la Nación, opción que permite una mayor inserción en el mercado laboral.

Conoce las fechas de examen de admisión

Cada instituto público cuenta con sus propias fechas de postulación y con diversas modalidades de evaluación, por ello, se recomienda a que los postulantes se informen.

Para conocer la lista completa de carreras por cada instituto público puedes hacer link en este siguiente enlace.

Lima Centro

EESPP Emilia Barcia Bonifatti 27/03/2026 y 28/03/2026 IES Diseño y Comunicación 28/03/2026 IESTP Argentina 29/03/2026 IESTP Arturo Sabroso Montoya 19/04/2026 IESTP José Pardo 19/04/2026 IESTP María Rosario Aráoz Pinto 26/04/2026 IESTP Naciones Unidas 28/03/2026

Lima Este

IESTP Misioneros Monfortianos 28/03/2026 IESTP Huaycán 29/03/2026 IESTP Manuel Seoane Corrales 29/03/2026 IESTP Magda Portal 19/04/2026 IESTP Ramiro Prialé Prialé 05/04/2026

Lima Norte

IESTP Carlos Cueto Fernandini 29/03/2026 IESTP Luis Negreiros Vega 26/04/2026 IESTP Manuel Arévalo Cáceres 19/04/2026

Lima Sur

IESTP Fe y Alegría 61 - Santa Rafaela María 18/04/2026 IESTP Fe y Alegría 75 22/03/2026 IESTP Lurín 19/04/2026 IESTP Julio César Tello 19/04/2026 IESTP Antenor Orrego Espinoza 05/04/2026 IESTP San Francisco De Asís 26/04/2026 IESTP Villa María 19/04/2026 IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado 05/04/2026 EESPP Manuel González Prada 16/04/2026 ESTP Juan Velasco Alvarado 19/04/2026

Entre marzo y abril, están abiertas las convocatorias para poder estudiar de forma gratuita carreras técnicas y gozar de una formación académica.