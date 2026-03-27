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Postula entre marzo y abril

Accede a estudiar carreras técnicas GRATIS en Lima: Jóvenes y adultos pueden postular hasta abril

Jóvenes y adultos tienen la posibilidad de estudiar una carrera técnica de forma gratuita en institutos públicos en Lima. La convocatoria de la DRELM permite postular hasta abril y obtener un título a nombre de la Nación.

Estudia carreras técnicas GRATIS en Lima
Estudia carreras técnicas GRATIS en Lima (Composición Exitosa)

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/03/2026

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Si buscas estudiar una carrera técnica esta podría ser una gran oportunidad para empezar. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó a la ciudadanía que cuentan hasta el mes de abril para postular a instituciones públicas y estudiar por tres años para tener una formación profesional

La noticia cobra mayor relevancia pues tanto jóvenes como adultos podrían acceder a esta importante oportunidad. Finalizados los estudios podrán obtener un título a nombre de la Nación.

Estudia una carrera técnica GRATIS en Lima

Entre marzo y abril, institutos públicos y escuelas pedagógicas ofrecen la oportunidad de estudiar carreras técnicas de tres años sin costo alguno. 

El proceso de admisión 2026 tiene plazos límites por cada institución, por ello, te mostramos a cuáles podrás acceder. Las carreras están ofrecidas a jóvenes y adultos que deseen formarse como profesionales con alta demanda laboral. 

Entre otro de los beneficios se encuentra obtener medio pasaje, prácticas profesionales y bolsas de trabajo gracias a convenios con empresas. Con esta opción, se permite el ingreso al mundo laboral desde tempranas etapas y acceder a formación profesional sin costo mensual. 

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Además, finalizados los estudios, la DRELM informó que esta convocatoria permite obtener un título a nombre de la Nación, opción que permite una mayor inserción en el mercado laboral.

Conoce las fechas de examen de admisión

Cada instituto público cuenta con sus propias fechas de postulación y con diversas modalidades de evaluación, por ello, se recomienda a que los postulantes se informen.

Para conocer la lista completa de carreras por cada instituto público puedes hacer link en este siguiente enlace

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Lima Centro

EESPP Emilia Barcia Bonifatti27/03/2026 y 28/03/2026
IES Diseño y Comunicación28/03/2026
IESTP Argentina29/03/2026
IESTP Arturo Sabroso Montoya19/04/2026
IESTP José Pardo19/04/2026
IESTP María Rosario Aráoz Pinto26/04/2026
IESTP Naciones Unidas28/03/2026

Lima Este

IESTP Misioneros Monfortianos28/03/2026
IESTP Huaycán29/03/2026
IESTP Manuel Seoane Corrales29/03/2026
IESTP Magda Portal19/04/2026
IESTP Ramiro Prialé Prialé05/04/2026

Lima Norte

IESTP Carlos Cueto Fernandini29/03/2026
IESTP Luis Negreiros Vega26/04/2026
IESTP Manuel Arévalo Cáceres19/04/2026

Lima Sur

IESTP Fe y Alegría 61 - Santa Rafaela María18/04/2026
IESTP Fe y Alegría 7522/03/2026
IESTP Lurín19/04/2026
IESTP Julio César Tello19/04/2026
IESTP Antenor Orrego Espinoza05/04/2026
IESTP San Francisco De Asís26/04/2026
IESTP Villa María19/04/2026
IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado05/04/2026
EESPP Manuel González Prada16/04/2026
ESTP Juan Velasco Alvarado19/04/2026

Entre marzo y abril, están abiertas las convocatorias para poder estudiar de forma gratuita carreras técnicas y gozar de una formación académica.

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