Conductores desconfían que GNV y GLP se restablezcan este domingo 15 de marzo: "Es difícil confiar"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras anunciar que existe un "mejor escenario" frente a la crisis del gas natural, el Gobierno anunció que, para el domingo 15 de marzo, la distribución estará "plenamente regularizada" en Lima y Callao. Sin embargo, conductores dudan que esto se llegue a dar.

"Es muy difícil confiar, esto es de todos los días"

Luego de anunciar el retorno a las clases presenciales, el presidente José María Balcázar señaló este martes que el GNV volverá a estar disponible en grifos este sábado 14 y que, posteriormente, el abastecimiento de combustibles estaría completo el domingo.

Sin embargo, la reacción de los conductores de autos y mototaxis no ha sido especialmente alentadora. En diálogo con Exitosa, manifestaron su escepticismo en un grifo de Chorrillos donde escasea el GLP, mientras esperaban abastecerse en largas colas.

Si bien algunos esperan que se dé antes de lo indicado, otros, directamente, desconfían de la palabra del Ejecutivo. "La gente está muy desesperada", expresaron.

"¿Qué voy a hacer? No hay. (Si se restablecerá el domingo) No se sabe, es un decir nomás. Es muy difícil confiar, esto es de todos los días. Ayer me he levantado a las 4 de la mañana a tanquear y he salido a las 11 de la mañana", declaró uno de ellos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En un grifo de la avenida Guardia Civil en Chorrillos, se ha formado una larga cola de casi tres cuadras de vehículos que buscan abastecerse de combustible. Ante el anuncio de que el domingo 15 de marzo se restablecerá el suministro de GLP, los... pic.twitter.com/9rIDkl8gzf — Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2026

Distribución de GNV se reactivará este sábado 14 de marzo

El anuncio se da luego de que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) anunciara este martes el avance de más del 50% de los trabajos de reparación en el gasoducto para el restablecimiento del suministro del gas natural.

Esto fue ratificado por el jefe de Estado durante una conferencia de prensa, confirmando que el progreso permite avanzar a la segunda etapa de estas labores.

"De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país", precisó.

Balcázar precisó que a partir de la terminación de la instalación de tuberías reparadas, se reabrirá el sistema de gas para los grifos el sábado 14 de marzo.

"Esto permitirá la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio. Ese mismo día, el sistema estará abierto para todos los sectores industriales", agregó el mandatario.

El presidente precisó que la reapertura de la distribución de GNV asegurará que el transporte público y las industrias accedan nuevamente a este combustible con normalidad.

Tras este proceso "ordenado y responsable", el Ejecutivo espera que, para el domingo 15 de marzo, "la distribución del gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao".