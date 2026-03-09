"GNV y GLP para uso particular no va a haber": Advierten que escasez de combustible seguirá en Lima

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética que atraviesa el país continúa generando preocupación entre los conductores y operadores del sector energético. El director de la Asociación de Grifos del Perú (AGESP), Carlos Puente, advirtió que la escasez de GNV y GLP para uso particular continuará en Lima durante los próximos días

Según explicó el representante del gremio diálogo con Exitosa, la falta de combustible responde a la reducción de la producción nacional y a la priorización del GLP para el consumo doméstico.

"El ducto no está siendo capaz de producir, con un 70% menos de aprovisionamiento y con buques que traen gas importado no programados para esta semana la ciudad prácticamente está desabastecida. Como es lógico y razonable, el poco GLP que tienen las esferas de ZetaGas, SolGas o Primax lo están utilizando para el envasado para que las amas de casa no se vean en la necesidad de no poder cocinar", explicó Puente.

Escasez persistirá en los próximos días

El directivo fue enfático al señalar que la situación no mejorará de inmediato para los conductores que utilizan estos combustibles. De acuerdo con su evaluación, la falta de GNV y GLP para uso vehicular se mantendrá hasta que se restablezca el transporte de gas o llegue un nuevo cargamento importado.

"GLP y GNV para uso particular no va a haber lamentablemente hasta que se arregle el ducto y probablemente un día después. Antes no va a haber. Decirle a los usuarios que va a haber GNV mañana o pasado mañana, no es correcto", afirmó.

En esa línea, señaló que el primer barco con gas importado llegaría al país recién entre el 16 y el 17 de marzo, lo que permitiría abastecer las plantas de almacenamiento y posteriormente a los grifos de la capital. Hasta entonces, explicó, no existe programación confirmada de otros cargamentos para el puerto limeño.

Preocupación por otros combustibles

Aunque el gremio confía en que la reparación del ducto podría resolverse en aproximadamente una semana, Puente advirtió que el problema energético podría extenderse a los combustibles líquidos, es decir, la gasolina premium, la gasolina regular y el diésel.

Asimismo, indicó que la Asociación de Grifos del Perú ha enviado comunicaciones al Ministerio de Energía y Minas desde febrero alertando sobre la escasez de combustible, la asignación de cuotas a los grifos y el incremento de precios, sin obtener respuesta o reuniones con las autoridades.

La actual crisis energética ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento de combustibles en la capital. Mientras se espera la reparación del ducto y la llegada de nuevas importaciones, miles de conductores continúan enfrentando dificultades para abastecerse.