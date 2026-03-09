Acción Popular evaluará voto de confianza tras reunirse con Gabinete Miralles, indica Ilich López

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis por la escasez del gas natural y la emergencia de desastres por lluvias a nivel nacional, la bancada de Acción Popular aseguró que evaluará si otorga el voto de confianza al Gabinete Miralles tras reunirse con los ministros.

Ilich López desaprueba medidas del Gobierno frente a crisis energética

En contraste con Avanza País y Renovación Popular, que anunciaron que no darán la confianza al equipo del presidente José Balcázar, el partido de la lampa sí aceptará reunirse con el Gabinete previo a su presentación en el Congreso, programada para el 18 de marzo.

En diálogo con Exitosa, el tercer vicepresidente del Parlamento y miembro de la bancada, Ilich López, confirmó que este encuentro se dará este martes 10 de marzo. Sin embargo, subrayó que, de su parte, no se lo otorgaría.

"Vamos a ver el comportamiento del Gabinete y de la premier frente a esta crisis (energética). Desde un primer momento, yo veo que no están tomando las acciones adecuadas, que están improvisando. Los indicadores respecto a cuál va a ser el resultado de haber enviado a los estudiantes y profesores a clases virtuales", sostuvo.

El legislador consideró que los ministros deben demostrar "acciones concretas, claras y precisas" respecto a los indicadores exactos que resulten favorables a raíz de la disposición de clases virtuales obligatorias en Lima y Callao, que durará del 9 al 14 de marzo para sector público y privado.

"Si es que eso satisface el análisis de la bancada (durante la reunión), le daremos el voto de confianza. Dicen que está al 50% el problema resuelto, pero las posiciones que acompañan este problema de parte de la premier y su gabinete no están siendo coherentes", insistió.

En ese sentido, en caso de que hayan discrepancias en torno a la decisión dentro de la bancada de Acción Popular, López sostuvo que este voto debe ser en bloque, y que "así va a ser".

Miralles asegura que voto de confianza no debe ser negado sin escuchar plan

Ante estas posturas renuentes, la presidenta del Consejo de Ministros se pronunció durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), señalando que es prematuro tomar la decisión ahora.

"No debería negar una confianza si ni siquiera ha escuchado el planteamiento nuestro, si ni siquiera han visto a detalles el plan y las acciones que está realizando el Ejecutivo", subrayó.

Como ya lo había informado, Miralles sostuvo que el Ejecutivo ha pedido las reuniones con los partidos políticos del Congreso para la ronda de diálogo político que anunció.