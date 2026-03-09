Gobierno agiliza entrega de hasta S/ 100 mil a gobiernos locales ante emergencias por lluvias

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció la aprobación de una normativa que agiliza la entrega de recursos de hasta S/100 mil a los gobiernos locales con el fin de atender de forma inmediata las emergencias por fuertes lluvias presentadas en las diversas regiones del país.

Aprueban entrega de hasta S/100 mil

Durante el reporte expuesto en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la premier Miralles anunció la aprobación de una normativa que agiliza la entrega de hasta S/100 mil para el uso del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).

"Esta medida permite que las municipalidades puedan acceder de manera más rápida a recursos de hasta S/100 mil para atender la emergencia, reduciendo los tiempos administrativos y garantizando que la ayuda llegue oportunamente a la población afectada", indicó.

Durante el reporte de las principales acciones frente a la emergencia, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó la aprobación de una normativa que simplifica el acceso al FONDES, permitiendo que las municipalidades accedan con mayor rapidez a recursos de... pic.twitter.com/8fIYY24RSb — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 10, 2026

De esta manera, se simplifica el acceso a este fondo con el fin de atender las emergencias y realizar intervenciones inmediatas propias de las contingencias ocasionadas por fenómenos naturales.

La premier ratificó de esta forma que el gobierno de José María Balcázar "está actuando con responsabilidad y decisión" ante las emergencias que afectan a diversas familias a nivel nacional.

Otras medidas adoptadas ante 'El Niño'

Durante la conferencia realizada en el COEN se anunciaron otras acciones de respuesta ejecutadas por el Gobierno con el fin de atender esta problemática nacional.

Una de ellas es la instalación de un observatorio con el fin de conocer la situación actual de las regiones y las acciones para mitigar el impacto de este fenómeno. La premier indicó que se emitirán reportes de lunes a viernes al mediodía para mantener informada a la ciudadanía. Ello, con el fin de que la ciudadanía se mantenga informada.

Seguimos fortaleciendo las acciones de respuesta y rehabilitación ante las lluvias que afectan diversas regiones del país.

Las intervenciones priorizan la seguridad de las familias, la recuperación de vías y la atención oportuna en las zonas afectadas.#ElPerúNosUne pic.twitter.com/DhROWHD6Wz — Gobierno del Perú 🇵🇪 (@GobiernoPeru_) March 10, 2026

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en conjunto con el Ejército, la Policía Nacional y los gobiernos locales se vienen ejecutando las labores de descolmatación, limpieza de vías y otras con el fin de liberar las vías afectadas por las lluvias. "El 71 % de las vías afectadas ya hayan recuperado su transitabilidad", precisó.

La prevención del dengue aparece como una medida necesaria ante esta problemática. Por ello, se informó que se activaron las campañas de prevención que incluyen la inspección de más de 32 mil viviendas en distritos de Lambayeque, como Olmos, Pátapo, Tumán, Ferreñafe y Chiclayo.