Padres de familia PROTESTAN contra clases virtuales en exteriores del Minedu: "Es tan grave como cerrar hospitales"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el primer día de las clases virtuales obligatorias que dispuso el Gobierno en Lima y Callao, un grupo de padres de familia se congregó en señal de protesta en los exteriores del Ministerio de Educación (Minedu) en San Borja, exigiendo al Ejecutivo revertir la decisión.

Colectivo 'Volvamos a Clases' pide al Gobierno revertir medida

Este lunes 9 de marzo, el colectivo 'Volvamos a Clases' realizó un plantón donde pidió al presidente José Balcázar y a la premier Denisse Miralles reconsiderar la medida, que durará, inicialmente, hasta el sábado 14 de marzo, con el fin de contribuir drásticamente a la racionalización del gas natural.

"La educación es un servicio público esencial, pedimos que se permita a las instituciones educativas abrir, que se les permita tomar decisiones en el marco de su autonomía, tanto instituciones públicas como privadas", sostuvo la vocera de la agrupación.

En diálogo con Exitosa, la vocera del colectivo calificó de "muy grave" la orden de cerrar escuelas, ya que la educación "es tan importante como la salud, es tan grave como cerrar hospitales".

"Lamentablemente, aquí lo hemos normalizado, y eso es algo que el colectivo lo viene denunciando desde hace varios años. Lo rechazamos directamente. Pedimos a la clase política que ponga la educación por delante.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Un grupo de padres de familia se congregó en los exteriores del Ministerio de Educación para protestas por las clases virtuales dispuestas por el Gobierno. El colectivo 'Volvamos a Clases' pide reconsiderar la decisión al presidente José Balcázar y ala... pic.twitter.com/xURJTjhW1D — Exitosa Noticias (@exitosape) March 9, 2026

Los padres de los alumnos escolares consideraron que existen otras alternativas que el Gobierno podría disponer para ahorrar energía y que "los niños y adolescentes no deben cargar con esta factura".

Algunas frases de los carteles que portaban consigo los integrantes del colectivo de padres de familia fueron: "Niños en el aula, no en una jaula", "Todo abierto, menos los colegios" y "Las autoridades deben volver al colegio para desarrollar con urgencia su pensamiento crítico".

Minedu asegura que el 95% de colegios privados acató la medida

En contraste con el porcentaje indicado por los Colegios Privados del Perú, el Gobierno aseguró que el 95% de los centros educativos privados a nivel nacional acataron la disposición de clases remotas obligatorias este lunes 9 de marzo, frente a la emergencia del gas natural y GNV.

Según precisó la premier Denisse Miralles, durante los encuentros con algunos padres, se informó sobre la cláusula de excepcionalidad incluida en el decreto, que permite dictar clases presenciales en caso las instituciones no cuenten con las plataformas idóneas para la virtualidad.

"El 5% restante puede estar en esta situación", estimó la premier.

En el primer día de la disposición de clases virtuales en Lima y Callao, un grupo de padres de familia realizó un plantón en los exteriores del Ministerio de Educación en protesta. Exigieron revertir la medida, argumentando que la educación "es tan importante como la salud".