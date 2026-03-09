RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
Violencia en Lima

¡A sangre fría!: brutal asalto a trabajador de LIPETSA tras retirar S/90 mil en San Martín de Porres

Un trabajador de la empresa de transportes LIPETSA fue asesinado durante un violento asalto en SMP luego de retirar más de 90 mil soles de un banco. Los delincuentes le dispararon y escaparon en segundos.

Cámaras registraron el momento en que delincuentes armados interceptan el vehícu
Cámaras registraron el momento en que delincuentes armados interceptan el vehícu (Composición Exitosa)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 09/03/2026

La mañana parecía tranquila en las calles de la urbanización Manuel Aquino, en San Martín de Porres, hasta que una ráfaga de disparos rompió el silencio del barrio. Eran aproximadamente las 8:46 am cuando un vehículo que trasladaba a trabajadores de la empresa de transportes LIPETSA fue interceptado por delincuentes armados.

Los empleados sabían que llevaban una fuerte suma de dinero: más de 90 mil soles en efectivo, retirados momentos antes de una entidad bancaria cercana. Ese detalle, según se sospecha, pudo haber sido clave para que los criminales ejecutaran el ataque.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, todo ocurrió en apenas segundos. Antes de que el vehículo doblara una esquina, una camioneta blanca les cerró el paso. De inmediato, dos sujetos armados bajaron y comenzaron a disparar.

Los disparos desataron el pánico entre los vecinos. En medio del ataque, tres proyectiles impactaron directamente contra el trabajador que conducía, Pedro Luis Mamani Ricalde, de 56 años.

El hombre, que habría sido quien retiró el dinero, quedó gravemente herido dentro de la camioneta roja Renault en la que se movilizaban. No logró sobrevivir al ataque y murió en el asiento del vehículo, según se pudo conocer horas después.

Ataque en menos de un minuto

La secuencia registrada por las cámaras revela la rapidez con la que actuaron los delincuentes. El asalto duró menos de un minuto. Tras disparar, los criminales tomaron el dinero y huyeron tras oír la alarma vecinal.

Uno de los trabajadores que acompañaban a la víctima, y que cumplía labores de seguridad, intentó responder al ataque. Sacó un revólver y disparó contra los asaltantes, pero los delincuentes ya estaban escapando. 

Los vecinos salieron de sus casas alarmados por el ruido de los disparos y la sirena, notando con la escena de violencia en plena calle.

Empresa ya había sufrido amenazas

Según se recuerda,  en 2025 criminales asesinaron a un chofer de la empresa, hecho que generó indignación entre los trabajadores. En ese momento, la compañía paralizó sus actividades y sus empleados salieron a marchar para exigir mayor seguridad.

