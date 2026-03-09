Crisis del gas podría resolverse antes de los 14 días previstos, afirma el ministro de Defensa

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis y emergencia por el desabastecimiento del gas natural podría llegar a su fin antes de lo previsto, según afirmó el Gobierno. El ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez, dio actualizaciones alentadoras sobre el estado de los trabajos de reparación del ducto de Camisea.

Trabajos de reparación de ducto de gas estarían acelerándose

Arroyo acudió esta tarde a la Comisión de Defensa del Congreso de la República para informar sobre la situación de las emergencias presentadas a nivel nacional relacionada a los desastres naturales.

Al retirarse de la sesión, el titular de Defensa aseguró que la crisis energética será resuelta dentro el plazo de los 14 días que indicó la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y el Ejecutivo.

"Yo estoy seguro de que muy pronto, como dijo la premier, esto se va a solucionar dentro de los plazos establecidos, porque lo importante ahí era que los helicópteros que están ayudando en esto, carguen todo ese material pesado para la zona", sostuvo.

Arroyo Sánchez añadió que, durante los primeros días del siniestro en las tuberías, no pudieron realizar las reparaciones a causa de las fuertes lluvias en la zona de Megantoni, en Cusco, pero que ya se encuentran en la zona.

"Ahora ya están haciendo un trabajo de hormiga para terminar en los plazos. (Terminar dentro de los 14 días) está dentro de lo previsto, están actuando para esa fecha, y posiblemente antes", aseguró.

Se apagó el fuego en ducto de gas de Camisea del Cusco

Asimismo, se refirió al voto de confianza que decidirán otorgar las bancadas del Parlamento tras la presentación del Gabinete, programada para el próximo 18 de marzo.

Si bien hay bancadas que han expresado que votarán en contra, como Avanza País y Renovación Popular, el ministro indicó que el gabinete continúa trabajando para revertir la decisión y obtener la confianza.

Cálidda anuncia incremento de suministro de gas natural

Este lunes, la empresa distribuidora, Cálidda, reportó el incremento del volumen de gas natural por parte de Transportadoras de Gas del Perú (TGP), pasando de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios.

A ocho días del inicio de la crisis energética a nivel nacional, debido al siniestro que afectó el sistema de transporte de gas, la compañía anunció que se registra un avance en el abastecimiento al día lunes 9 de marzo.

Además, Cálidda anunció que procederá con la reconexión del servicio a las industrias priorizadas entre el 9 y 10 de marzo, según el listado aprobado por el Minem.