Gobierno aceleró S/ 45 mil millones en inversiones públicas en el sur del Perú: Más de 5200 obras

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un nuevo desbloqueo por parte del Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en marcha la estrategia Ejecuta+ 2026 para destrabar miles de inversiones públicas en la macrozona sur oriente del país, acelerando S/ 45 mil millones.

Esfuerzos por cerrar brechas de infraestructura y servicios básicos

Esta iniciativa permitió al MEF brindar asistencia técnica a múltiples entidades en tres regiones: Apurímac, Cusco y Madre de Dios, para mejorar la calidad del gasto en los gobiernos subnacionales.

Del total de estas, 1291 están programadas para culminar dentro del 2026, lo que permitirá traducir eficientemente recursos en obras terminadas y mejores servicios para la población.

Esta intervención, que conllevó S/ 45 mil millones, permitió impulsar un total de 5268 inversiones públicas en estas zonas de nuestro país.

Todas estas inversiones están orientadas, principalmente, a cerrar brechas de infraestructura y mejorar el acceso a servicios públicos esenciales, como salud, educación, transporte, saneamiento y desarrollo productivo.

Ministro de Economía, Rodolfo Acuña, lideró reuniones con gobierno regionales y municipalidades.

Regiones deberán priorizar inversiones paralizadas y próximas a culminar

Para ello, equipos técnicos sectoriales y multidisciplinarios del sector Economía se reunieron con funcionarios de gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales de las regiones en mención en la ciudad del Cusco.

Durante el encuentro, se analizó el estado situacional de las inversiones y se plantearon soluciones concretas que permitan destrabar proyectos, mejorar su ejecución y asegurar su culminación en plazos previstos.

Posteriormente, el MEF proporcionó a las entidades participantes información sobre el portafolio de inversiones bajo su responsabilidad, incluyendo aquellas próximas a terminar, en proceso de cierre o paralizadas.

Estos datos servirán para que las entidades prioricen intervenciones, adopten medidas correctivas y fortalezcan la toma de decisiones para una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Las acciones, lideradas mediante la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), consistieron en asistencia técnica especializada a 192 entidades públicas en estos sectores del país.

De esta forma, se identifica y resuelve, de manera directa y focalizada, los principales cuellos de botella que vienen limitando el avance de las obras e inversiones.

"Nuestro objetivo es que la inversión pública avance con soluciones concretas y no se quede entrampada en los procedimientos. A través de Ejecuta+, estamos acompañando a gobiernos regionales y municipalidades para que más obras se culminen a tiempo", señaló el ministro de Economía, Rodolfo Acuña.

El Ministerio de Economía y Finanzas impulsó miles de inversiones para obras públicas en Apurímac, Cusco y Madre de Dios, programadas para culminar en 2026, mediante la estrategia Ejecuta+.