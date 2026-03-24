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Tras pedido de la Fiscalía

Dictan nueve meses de prisión preventiva para sujeto que disparó contra su pareja en San Martín

Tras las diligencias de la Fiscalía, se determinó que el arma que usó el sujeto para disparar contra su pareja tenía procedencia ilícita y además, no contaba con licencia para su posesión.

Prisión preventiva para sujeto que disparó a su pareja en San Martín
Prisión preventiva para sujeto que disparó a su pareja en San Martín (Composición Exitosa)

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 24/03/2026

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El Poder Judicial (PJ) dictó nueve meses de prisión preventiva contra el sujeto responsable de haber disparado con su arma de fuego a su pareja luego de haber tenido una discusión fuera de un establecimiento comercial en el distrito de Bellavista, provincia de San Martín. 

Sujeto se encontraba en estado de ebriedad

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó detalles sobre esta medida ordenada contra el varón identificado como Luis Novoa, quien será investigado por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.

Fue la Fiscalía Provincial Penal de Bellavista, en el distrito fiscal de San Martín quien solicitó esta medida contra Novoa, luego de que se conoció que este sujeto disparó con su arma de fuego cerca al rostro de su conviviente. Por ello, también se involucran los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y receptación.

"Fiscalía de Bellavista, en San Martín, logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para un sujeto que disparó con su arma de fuego cerca del rostro de su pareja. El sujeto es investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa", escribieron en sus redes sociales, este martes 24 de marzo.

En esa línea, según indagación fiscal, el investigado se encontraba en estado de ebriedad al momento que llevó a cabo el hecho. Además, se conoció que la fémina era constantemente víctima de violencia familiar. El impacto de la bala le daño el ojo derecho. 

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Fiscales recabaron elementos

Al respecto, el fiscal provincial Wilinton Cubas Irigoín y la fiscal adjunta Diana Balbuena Revilla, quienes se encuentran a cargo de la investigación, realizaron las diligencias de ley correspondientes tras reportarse dicho acto. 

Es así que, reunieron y presentaron los elementos de convicción, como un video de seguridad que registra el momento del disparo, así como la incautación del arma de fuego utilizada, la cual se hallaba abastecida y lista para su uso; además de pericias balísticas, actas de intervención y testimonios que evidencian un historial de violencia.

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Tras ello, se determinó que el arma tenía procedencia ilícita y que el investigado no contaba con licencia para su posesión, por lo que se consideró la gravedad de los hechos y la solidez de los elementos implicados.

De esta manera, el sujeto que disparó a su pareja en San Martín, tras una discusión, deberá pasar nueve meses de prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones por presunto feminicidio en grado de tentativa, así como por tenencia ilegal de arma de fuego y receptación.

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