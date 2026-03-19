Línea 3 del Metro de Lima deberá esperar: Obra quedó fuera del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el transporte público en Perú es un completo caos para todos los ciudadanos. Para tratar de resolver esta problemática, el MTC planteó la construcción de una serie de líneas de Metro subterráneo los cuales beneficiarían a millones de pasajeros con trenes de alta capacidad.

Línea 3 del Metro de Lima quedó postergada por el Ejecutivo

Uno de estos proyectos era la Línea 3 del Metro de Lima la cual sería exclusivamente bajo la tierra y que buscaba unir los distritos de San Juan de Miraflores con Comas en menos de una hora. De acuerdo a una primera planificación presentada años atrás, la construcción de dicha obra debía iniciar en 2027 y finalizar en el 2031.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de publicar el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 el cual pone de prioridad a una lista de proyectos dentro de este quinquenio. Lamentablemente, dicho plan deja fuera a la Línea 3 del Metro de Lima.

Por el contrario, el megaproyecto fue incluido dentro de las 13 propuestas que no cumplieron con una serie de exigencias mínimas para su aprobación. Con ello, quedará postergado por varios años más la unión, a través de trenes, de la zona sur y norte de la capital en menos de 56 minutos.

Línea 3 del Metro de Lima unirá SJM con Comas en menos de una hora.

Dentro de las obras con luz verde aparecen la creación de la Nueva Carretera Central a cargo del MTC, la culminación de la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett - Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, además de la ampliación transitabilidad Carretera Panamericana Norte, Par Vial Variante y Serpentín Pasamayo, entre otras.

Exigían que Línea 3 llegue hasta Ancón

La ruta trazada de la Línea 3 señalaba que uno sus paraderos finales era en El Álamo en la avenida Trapiche en Comas. Sin embargo, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, conversó con Exitosa a inicios del 2025 para pedir al MTC y a las autoridades correspondientes expandir el recorrido de esta obra para que pueda llegar hasta su distrito.

Uno de sus principales argumentos era que su jurisdicción no cuenta con una línea de transporte formal, además de que solo cuentan con la Panamericana Norte como única conexión con el centro y otros sectores de la capital.

Para resumir, la Línea 3 del Metro de Lima quedó fuera del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 por lo que su construcción deberá esperar por varios años más.