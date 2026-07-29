Neymar se despide de la selección de Brasil: goles, títulos y las razones de su adiós tras el Mundial 2026

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Neymar confirmó el cierre de su etapa con la selección de Brasil después de quedar eliminado del Mundial 2026. El delantero comunicó que no volverá a vestir la camiseta brasileña y deja registros históricos como máximo goleador del equipo nacional, además de varios títulos obtenidos durante su carrera.

Neymar confirmó su salida de Brasil tras una larga etapa internacional

El atacante brasileño anunció que su ciclo con la selección llegó a su final luego de su participación en el Mundial 2026. Según Reuters, Neymar señaló que su tiempo con Brasil había terminado y destacó todo el esfuerzo realizado durante sus años con su equipo.

Durante su trayectoria internacional, Neymar disputó 130 partidos con Brasil y marcó 80 goles, cifras que lo colocan como el máximo anotador histórico de la selección. Además, registró 58 asistencias y participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo.

El delantero también dejó una marca importante en los torneos internacionales, aunque no pudo conquistar el Mundial ni la Copa América con la selección absoluta. Su último periodo con Brasil estuvo acompañado por lesiones que limitaron algunas de sus apariciones.

"Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó", expresó Neymar tras confirmar su despedida de la selección brasileña.

El legado de Neymar hacia Brasil

A nivel de selecciones, Neymar consiguió la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. También ganó el Sudamericano Sub-20 en 2011, cuando era una de las principales figuras del equipo juvenil brasileño.

El futbolista debutó con Brasil en 2010 y durante más de una década fue una de las principales referencias ofensivas del equipo. En ese periodo superó el récord goleador de Pelé con la camiseta nacional y quedó como líder histórico de anotaciones.

La eliminación del Mundial 2026 marcó el final de su recorrido con Brasil. El delantero había regresado a la selección después de una ausencia por problemas físicos, pero finalmente decidió cerrar su etapa internacional tras la competencia.

Neymar se despide de la selección de Brasil con 80 goles, cuatro Mundiales disputados y títulos internacionales, aunque sin haber levantado la Copa del Mundo. Su salida representa el final de una etapa marcada por récords individuales y participaciones históricas con la camiseta brasileña.

La carrera de Neymar con Brasil queda registrada por sus números, sus goles y sus títulos obtenidos durante más de 15 años de presencia internacional. El atacante deja la selección como máximo goleador brasileño y como uno de los futbolistas más importantes de su generación.