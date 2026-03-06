Titular del MINEM descarta desabastecimiento de GLP: "Hay de sobra, no hay motivo para especular"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su intervención en la conferencia de la PCM, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, aseguró que existen reservas suficientes de GLP y que no hay motivo para especular. Agregó que los trabajos en el punto del incidente están avanzados y se espera concluir en la fecha pactada.

No hay escasez de GLP

Este viernes 6 de marzo, el Gobierno ha anunciado acciones adicionales ante la emergencia por gas natural con el fin de garantizar la continuidad de diversos servicios. En ese sentido, el titular del sector de Energía y Minas ha precisado que no existe desabastecimiento de GLP como se especula.

"Hay GLP de sobra, no hay motivo para especular. A veces cuando se forma en el colectivo una idea de que va a escasear empieza la especulación, pero la gente puede evidenciar que hay GLP", precisó.

Precisó que sí se ha trasladado la demanda hacia el GLP lo que ha generado una crisis en el transporte de este combustible hacia los diversos sectores que dependen de ella.

En ese sentido indica que "el mercado de tanques gasolineros ha colapsado" lo que ha generado un cuello de botella al momento de transportar este combustible. Así, precisó que se van a "liberar las exigencias porque hay mucho carros cisterna que no están trabajando".

Minem se compromete a sacar adelante regasificadora

El titular del Minem fue enfático en precisar que el Gobierno entrante no es responsable de la crisis debido a los pocos días que han asumido sus respectivas carteras.

Aún así, indicó que el compromiso "en este corto tiempo que queda" será "relanzar el proyecto de la red gasificadora y dejarlo si es posible con dueño", precisó. El anuncio fue asentido por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Precisó que este proyecto sería de inversión privada lo que permitiría contar con la infraestructura necesaria "si Camisea colapsa por A o B". Indicó que ante este escenario "no tendríamos cómo traer gas", evidenciando la urgencia por este tipo de planta.

"Con la planta regasificadora vamos a tener prácticamente dos fuentes de suministro: Camisea y cuando no hay compramos del mercado exterior e inmediatamente está acá"

Indicó que esta medida se encuentra dentro de otras disposiciones del Minem con el fin de favorecer, finalmente, a más peruanos. Los proyectos gestionados en anteriores Gobiernos se vieron interrumpidos por la corrupción y fue frustrado por "posiciones políticas", afirmó.

