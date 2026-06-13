Gobierno autoriza transferencia por S/4 millones a regiones para atender casos de sarampión

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alerta por sarampión en Perú. El Gobierno autorizó la transferencia de hasta S/4 millones para atender y frenar la propagación de dicha enfermedad en al menos seis regiones del país. Conoce en dónde se distribuirá esta inyección económica para proteger, recuperar y mantener la salud de las personas afectadas.

S/4 millones para frenar casos de sarampión: Impactará en 6 regiones

Desde hace algunas semanas, se reportó que Perú enfrenta un brote alarmante de sarampión con 301 casos confirmados, la mayoría en la región Puno, lo que llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a declarar, mediante el Decreto Supremo N° 008-2026-SA, emergencia sanitaria por 90 días en 13 regiones y desplegar campañas y esfuerzos para la lucha contra esa enfermedad.

Entre algunas de las acciones que implementaron está la jornada de vacunación gratuita que ejecutó en la primera semana de junio en colegios de Lima Norte bajo la marcha de la "Ruta de la Vacunación contra el Sarampión" para proteger a niñas y niños, en medio de la emergencia sanitaria nacional.

En medio de esa iniciativa en el sector Salud, se dio un nuevo anuncio para frenar el incremento de casos de sarampión, enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en niños sin esquema completo de vacunación: a través de la Resolución Ministerial N° 563-2026/MINSA publicada el 13 de junio en Diario El Peruano, se autorizó la transferencia financiera de hasta por S/4 millones a favor de seis regiones.

¿Qué regiones recibirán el presupuesto del Gobierno?

De acuerdo a la resolución ministerial, la transferencia financiera al Minsa por S/4 millones tiene como objetivo "proteger, recuperar y mantener la salud de las personas afectadas ante el brote de sarampión con transmisión local confirmada y riesgo elevado de diseminación, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2026-SA".

El presupuesto será distribuido en los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna para la atención de casos de sarampión. La disposición lleva la firma del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, en el gobierno de José María Balcázar.

Casos de sarampión: Síntomas de la enfermedad

El sarampión es un virus de cuidado: se transmite fácilmente por el aire a través de tos o estornudos. Entre algunos de los principales síntomas de esta enfermedad están, según el Minsa:

Fiebre alta

Manchas rojas en el cuerpo (exantema)

Ojos llorosos y rojos (conjuntivitis).

Tos.

Complicaciones respiratorias.

El sarampión puede causas problemas de salud permanentes como neumonía, encefalitis, infecciones de oído o diarrea intensa. La mejor forma de prevención sigue siendo contar con las dosis de la vacuna contra esta enfermedad.

En el marco de los esfuerzos para la lucha contra los casos de sarampión en Perú, el Gobierno autorizó la transferencia financiera de hasta S/4 millones a seis regiones del país para proteger, recuperar y mantener la salud de las personas afectadas.