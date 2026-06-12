Diresa Tacna refuerza vacunación tras segundo caso de sarampión y exhorta a padres a proteger a sus hijos

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Regional de Salud de Tacna intensificó las acciones de prevención y bloqueo vacunal tras confirmarse el segundo caso sospechoso de sarampión en la región, detectado en un escolar de la institución educativa Prócer Manuel Calderón de la Barca. Las brigadas de salud desplegaron intervenciones en viviendas cercanas y en el centro educativo para evitar la propagación de la enfermedad.

La encargada del área de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud, Haydee Quispe Gutiérrez, explicó que las acciones comenzaron apenas se notificó el caso durante el fin de semana. "Se realiza el bloqueo vacunal, que son cinco manzanas a la redonda del caso. Involucra aproximadamente 121 manzanas y entre mil a dos mil viviendas, dependiendo de la zona", indicó.

Precisó que el personal sanitario verificó casa por casa el esquema de vacunación de los menores mediante el aplicativo nacional de inmunizaciones y aplicó las dosis pendientes únicamente a quienes no contaban con protección contra el sarampión. Además, las brigadas retornaron a las viviendas cerradas y a aquellas donde inicialmente hubo rechazo a la vacunación.

En el colegio donde estudia el menor también se realizó la revisión del estado de salud de los estudiantes y la verificación de sus vacunas. Según la especialista, no se detectaron más casos sospechosos, por lo que las clases continuaron con normalidad.

Quispe Gutiérrez remarcó que el objetivo principal es evitar nuevos contagios y proteger a los niños, considerados la población más vulnerable frente a esta enfermedad.

"Necesitamos esa segunda dosis para poder decir que mi niño no se va a enfermar contra esta enfermedad. Yo les pido a los padres de familia: seamos responsables y cuidemos a nuestros niños", manifestó.

La especialista recordó que la vacuna contra el sarampión no es nueva y forma parte del esquema regular desde hace décadas. Sin embargo, ante el incremento de casos en el país y la alerta sanitaria vigente, se amplió temporalmente la cobertura para incluir a niños mayores y adolescentes que aún no cuentan con inmunización completa.

Indicó además que actualmente más del 90 % de los menores en Tacna tiene al menos una dosis de la vacuna y cerca del 80 % cuenta con las dos aplicaciones requeridas. No obstante, reconoció que persiste un grupo de padres que rechaza la inmunización debido a la desinformación difundida tras la pandemia de COVID-19.

La Dirección Regional de Salud exhortó a las familias a revisar el carné de vacunación de sus hijos y acudir al establecimiento de salud más cercano en caso tengan dosis pendientes. Asimismo, recomendó reforzar medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y evitar la automedicación.

Finalmente, la entidad informó que todos los establecimientos de salud de Tacna cuentan con vacunas contra el sarampión y que se espera la llegada de más dosis para ampliar la cobertura a adolescentes que todavía no han sido inmunizados.