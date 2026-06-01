Sarampión: Minsa anuncia jornada de vacunación GRATUITA desde este martes 02 en colegios de Lima Norte

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

La lucha contra el sarampión entra en una nueva fase en Lima Norte. El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que desde mañana se iniciará una jornada de vacunación gratuita en colegios de la zona, como parte de la estrategia nacional para contener el rápido brote que preocupa a las autoridades sanitarias.

La medida busca reforzar la protección de los escolares y garantizar que más familias tengan acceso a la inmunización en medio de la emergencia sanitaria.

El inicio de la jornada

La campaña arrancará este martes 2 de junio a las 8:00 a. m. en la Institución Educativa Municipal La Casa de los Niños, ubicada en el distrito de Los Olivos. Allí se desplegará el Bus de la Salud, vehículo institucional de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, que trasladará brigadas médicas y permitirá acercar los servicios de vacunación a los estudiantes y sus familias.

El anuncio se produce en un escenario complejo: el país atraviesa un incremento de casos de sarampión, enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en niños sin esquema completo de vacunación. Por ello, el Minsa amplió la cobertura nacional para incluir a niñas y niños hasta los 10 años, reforzando la protección en edades escolares.

Bus de la salud (MINSA)

Acciones de protección

La jornada contempla la aplicación gratuita de la vacuna en todos los establecimientos de salud, además de las brigadas móviles que recorrerán colegios y comunidades. El objetivo es facilitar el acceso y evitar que la falta de tiempo o distancia impida completar las dosis.

La institución exhortó también a los padres de familia a revisar el carné de vacunación de sus hijos y acudir a los puntos de inmunización para completar las dosis pendientes.

Un llamado a la ciudadanía

Las autoridades recordaron que la vacunación es la mejor forma de prevenir el sarampión y proteger la vida de los menores. La campaña en Lima Norte se suma a las acciones de barrido que ya se realizan en otras regiones, como Puno y Arequipa, donde el brote ha tenido mayor impacto.

El despliegue del Bus de la Salud busca dar un mensaje claro: la protección está al alcance de todos y la prevención depende de la responsabilidad compartida entre Estado y ciudadanía.

La jornada de vacunación representa un paso decisivo en la estrategia nacional contra el sarampión. En un contexto de emergencia sanitaria, el Minsa apuesta por acercar la inmunización a las familias y reforzar la cobertura en la población escolar. El reto será lograr que los padres respondan al llamado y que los niños completen sus dosis, para frenar el avance de una enfermedad que vuelve a poner en alerta al país.