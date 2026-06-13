Korina Rivadeneira se somete a RADICAL CAMBIO tras confesión de Mario Hart a Samantha Batallanos

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de mostrar un radical cambio de look que sorprendió a sus seguidores. La influencer venezolana decidió renovar su imagen en medio de la atención mediática generada por las recientes declaraciones de Mario Hart sobre su situación sentimental y la anulación de su matrimonio.

Korina reaparece con el cabello corto

A través de sus plataformas digitales, la actriz compartió detalles del proceso de transformación al que se sometió. Aunque reconoció haber sentido nervios antes de conocer el resultado final, apostó por un cambio importante en su apariencia. El nuevo estilo incluyó un corte de cabello mucho más corto de lo habitual, marcando una etapa distinta en su imagen pública.

La publicación no tardó en generar comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron la valentía de la modelo para experimentar con un look diferente. Sin embargo, la propia Korina admitió que el resultado no fue exactamente como lo había imaginado. Aun así, decidió asumir la experiencia con optimismo y continuar mostrando su característica actitud positiva.

Korina se realiza cambio de look

El cambio de imagen ocurrió pocos días después de que Mario Hart revelara públicamente que la anulación de su matrimonio con Korina se concretó hace dos años. La confesión cobró mayor relevancia luego de que Samantha Batallanos expusiera detalles de presuntas conversaciones que habría sostenido con el piloto, alimentando la curiosidad sobre la situación entre ambos.

Pese a la repercusión de estas declaraciones, Korina ha preferido enfocarse en sus proyectos personales y en su familia. Mientras tanto, Mario Hart ha señalado que mantiene una relación cordial con la madre de sus hijos debido a las responsabilidades compartidas en la crianza.

Samantha expone a Mario Hart

En la más reciente edición de su programa, Magaly Medina mostró capturas de pantalla de las conversaciones que uno de sus reporteros tuvo con Samantha, en las que le consultaban sobre su presunta vinculación con Mario. Sin embargo, ella dejó en claro que nunca estuvo interesada en salir con el piloto.

Batallanos dejó en claro que no fue ella quien buscó al piloto de forma sentimental, sino que lo contactó para pedirle información sobre actividades recreativas que quería realizar con su familia. Fue entonces cuando, según su versión, Mario intentó coquetearle.

Como se recuerda, Mario ya había confesado en un pódcast que Samantha lo contactó para pedirle información sobre karting y que, como él estaba interesado en ella, la invitó a salir. Sin embargo, Samantha dio una versión ligeramente distinta de los hechos.

"Yo le pregunté por su esposa y me respondió que hacía tres meses ya no estaban juntos. A mí siempre me dice que está soltero. Fue el 30 de abril", indicó.

Es así que, el cambio de look de Korina Rivadeneira llega en un momento de gran exposición mediática por las recientes declaraciones sobre su vida personal. Aunque el resultado no fue exactamente el esperado, la influencer decidió asumirlo con optimismo, demostrando que está enfocada en seguir adelante y afrontar nuevos retos.