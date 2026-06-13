Mark Vito y Leslie Echevarría se casaron en una peculiar boda ancestral: "Nuestro amor ha crecido"

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito Villanella volvió a captar la atención de sus seguidores al protagonizar una boda ancestral junto a su pareja, Leslie Echevarría. La ceremonia espiritual se realizó frente al mar del Callao y simbolizó un importante paso en la relación que ambos mantienen desde mediados de 2025. Además, las imágenes del emotivo momento rápidamente se difundieron en redes sociales.

La peculiar boda de Mark y Leslie

El singular enlace estuvo dirigido por el chamán John 'Supay' Villanueva, quien encabezó el ritual basado en tradiciones ancestrales. La ceremonia tuvo como objetivo fortalecer el vínculo sentimental de la pareja y sellar su compromiso a través de un acto cargado de simbolismo. El escenario elegido aportó un ambiente especial a una jornada marcada por las emociones.

Durante el ritual, Mark Vito dejó en evidencia la seriedad de sus sentimientos hacia la joven influencer huancaína. El empresario decidió compartir públicamente este momento especial, mostrando que su relación atraviesa una etapa de estabilidad y crecimiento. La boda ancestral representó para ambos una manera distinta de reafirmar el amor que han construido durante su primer año juntos.

Por su parte, Leslie Echevarría vivió la experiencia con entusiasmo, aunque también con la natural cautela de una relación relativamente reciente. Sin embargo, la ceremonia se desarrolló en un ambiente de armonía y conexión, reflejando la complicidad que ambos han mostrado desde que hicieron pública su historia de amor.

La noticia generó numerosas reacciones entre los seguidores de Mark Vito, quien inició una nueva etapa sentimental tras el fin de su matrimonio con Keiko Fujimori en 2022. Con esta boda ancestral, el empresario y Leslie Echevarría demostraron que su romance continúa fortaleciéndose y que ambos están dispuestos a seguir construyendo un futuro juntos.

Mark Vito hace confesión en 'La Granja VIP'

Los participantes de 'La Granja VIP' jugaron 'Yo nunca', dinámica en el que cada uno de los artistas deberían escuchar atentamente una pantalla en la que aparecía la modelo argentina Flor Ortola y responder con sinceridad a sus diversas interrogantes 'picantes'.

Al momento de tocarle a Mark Vito la oportunidad de interactuar, se le consultó si es que se había creado más de alguna red social para espiar a su expareja durante su juventud, tras ello él afirmó que sí lo realizó cuando tenía 18 años de edad.

En otro instante, Ortola quiso conocer si es que en alguna oportunidad había acudido a un trabajo bajo los efectos del alcohol o con el malestar de la resaca. Entre risas y sin tapujos, Vito dio una confesión inesperada.

Es así que, la boda ancestral de Mark Vito y Leslie Echevarría marcó un nuevo capítulo en su historia de amor. Más allá del simbolismo del ritual, la pareja dejó en claro que atraviesa una etapa de compromiso y estabilidad, consolidando una relación que continúa creciendo y captando la atención de sus seguidores.