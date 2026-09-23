Trump celebra el avance de la derecha en América: "Grandes victorias electorales, todos los que he respaldado han ganado"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una reunión de alto nivel del Escudo de las Américas, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump celebró el avance de la derecha en América resaltando que hubo "grandes victorias electorales".

Donald Trump feliz por los gobiernos de derecha en América

En su alocuciónm, el mandatario republicano agradeció la presencia de sus homólogos cuyos países integran la coalición política y militar impulsada por su gestión. Además, reafirmó el apoyo de Estados Unidos a sus naciones.

Sostuvo que a muchos de los dignatarios los respaldó en su camino cuando aún eran candidatos presidenciales y resaltó que todos ellos terminaron finalmente convirtiéndose en los líderes de cada país destacando a los jefes de Estado de Colombia, Abelardo De La Espriella, y de Argentina, Javier Milei

"A muchos de ustedes les di mi espaldarazo, tuvieron excelentes victorias electorales creo que hasta ahora vamos 9 de 9. Hubo una victoria muy importante en Colombia, en Argentina no hace mucho dos veces, así que es una secuencia de la historia", manifestó.

Keiko Fujimori agradeció a Trump por incorpoación de Perú al Escudo de las Américas

La presidenta Keiko Fujimori, participó de la reunión de alto nivel del Escudo de las Américas y extendió su agradecimiento a su homólogo estadounidense Donald Trump enfatizando que el Perú ingresa a esta coalición con "entusiasmo" y "determinación".

"Presidente Trump, secretario Rubio, muchas gracias. Perú se une al Escudo de las Américas con gran determinación y entusiasmo. Vengo del Perú, el Perú ha derrotado dos grupos terroristas "Sendero Luminoso" y el MRTA, pero ahora tenemos desafíos de otra naturaleza, el crimen que estamos enfrentando no respeta fronteras por lo que estamos muy felices de unirnos a esta coalición", expresó.

Además, Fujimori Higuchi subrayó el "liderazgo e iniciativa" que tiene el presidente de Estados Unidos y recalcó el compromiso del Perú para "apoyar al grupo y recibir también la información de apoyo de todos ustedes", ello en referencia a los países que integran el Escudo de las Américas.

En consecuencia, en una reunión de alto nivel del Escudo de las Américas, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó el avance de los gobiernos de derecha en el continente americano. Destacando sus victorias electorales como las de Abelardo De La Espriella en Colombia y de Javier Milei en Argentina.