Ventanilla: niño de 12 años muere tras estrellar su bicicleta contra automóvil en peligrosa pendiente

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un niño de 12 años, identificado como Matías, falleció luego de estrellar la bicicleta que manejaba contra un automóvil en el cruce de las calles Grau y Jorge Chávez, en Ventanilla. El menor habría estado jugando junto a otros niños antes de bajar por una pendiente y perder el control del vehículo menor y terminó estrellándose contra el auto que circulaba por el lugar.

¿Cómo ocurrió el fatal accidente?

Según testigos, Matías se desplazaba en bicicleta por la calle Grau cuando llegó al cruce con Jorge Chávez. En ese momento, habría descendido a gran velocidad por la pendiente y, al no poder detenerse, terminó impactando contra un automóvil de color rojo que transitaba por la zona.

El accidente ocurrió en un punto que, de acuerdo con los vecinos, representa un riesgo para quienes transitan por el lugar debido a la pendiente y a la ausencia de rompemuelles u otras medidas de seguridad. Los residentes aseguraron que en reiteradas ocasiones solicitaron la instalación de estos dispositivos para evitar nuevos accidentes.

Un vecino que presenció el hecho explicó que el menor habría perdido completamente el control de la bicicleta. "El niño venía a toda velocidad y ya no podía frenar. Entonces ha ocurrido el choque y cuando yo salgo el niño ya estaba tirado (...) para mí, el carro no tiene la culpa porque solo estaba pasando por la avenida y el niño ha venido con todo, si no hubiese chocado contra el carro, se hubiese seguido contra una puerta, un muro, porque la bicicleta no tenía frenos", indicó.

Otra vecina señaló que la vía donde ocurrió el accidente es de doble sentido y advirtió sobre el peligro para los menores que suelen jugar en los alrededores. "Los niños a veces no se cuidan cuando juegan. A veces bajan con su patineta", comentó.

🔴🔵 Ventanilla: Niño fallece tras estrellar su bicicleta contra un auto.



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Inician las investigaciones

La fuerza del impacto quedó evidenciada en el automóvil involucrado, cuya puerta del copiloto terminó completamente hundida tras el choque con la bicicleta que manejaba el menor. Asimismo, se informó que el conductor se detuvo inmediatamente después del accidente y descendió para auxiliar a Matías.

Sin embargo, la Policía Nacional llegó al ligar y el conductor fue trasladado posteriormente a la comisaría para las investigaciones correspondientes. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente. Asimismo, las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán revisadas para esclarecer la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.