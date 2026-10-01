La Universidad de Buenos Aires distinguirá a Lionel Messi como Doctor Honoris Causa por su destacada trayectoria

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo reconocimiento. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió otorgar su máximo título honorífico al aún capitán de la selección argentina, Lionel Messi, por su trayectoria deportiva y por su representación de la Argentina a lo largo de las últimas décadas.

UBA otorgará a Messi el título de Doctor Honoris Causa

La decisión fue impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la citada casa de estudios bonaerense. El reconocimiento será entregado el próximo martes, 6 de octubre, en la previa del partido de despedida del jugador ante Benín, en el estadio Monumental.

En los fundamentos de la resolución para determinar otorgarle la distinción al actual futbolista del Inter Miami , la universidad destacó la trayectoria de 'Lio' y señaló que representa un ejemplo de "excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético" en su actividad, además de resaltar su compromiso con la representación nacional.

De igual manera, el área universitaria encargada de conceder estas máximas distinciones académicas, subrayó que el impacto del astro del fútbol trasciende el terreno de juego lo que termina formando parte de un "mérito excepcional".

"Su aporte al deporte, a la cultura y a la identidad nacional trasciende el ámbito futbolístico y lo torna una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, hecho que constituye un mérito excepcional", puntualiza la universidad.

Además, la UBA también recordó el palmarés de la 'Pulga' vistiendo la Albiceleste. Como capitán, lideró al equipo que ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, formó parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en el Mundial 2026.

DOCTOR HONORIS CAUSA A LIONEL MESSI 🇦🇷 🏆



La UBA entregará la máxima distinción, el Doctor Honoris Causa, a Lionel Messi considerado el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas, quien lideró al equipo y trajo la Copa del Mundo 2022 a nuestro país 👏 pic.twitter.com/UtLhm9JRtJ — UBAonline (@UBAonline) September 30, 2026

La cuenta regresiva para el adiós de Messi a la Albiceleste

Este homenaje, al considerado el mejor futbolista de la historia, se producirá previamente a que se desarrolle uno de los eventos más emotivos del deporte rey en Sudamérica. Messi disputará su último partido con la selección argentina frente a Benín.

Dicho compromiso concluirá una fecha triple de amistosos que inició ayer ante Bolivia a la que golearon 4-0 y continuará el sábado, 3 de septiembre, ante Burkina Faso.

El delantero de Rosario anunció su retiro de la selección absoluta el pasado 31 de agosto mediante una emotiva carta difundida en sus redes sociales, poniendo fin a una trayectoria inigualable donde dejó cifras récord: 207 partidos jugados y 125 goles convertidos.

Previo a su partido de despedida, el próximo martes 6 de octubre, la Universidad de Buenos Aires distinguirá a Lionel Messi como Doctor Honoris Causa sumándose así a la tradición de reconocidas universidades del mundo que han utilizado sus máximos títulos honoríficos para reconocer a figuras del deporte por su trayectoria, trascendencia e influencia dentro y fuera de sus disciplinas.