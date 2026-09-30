Sucamec capacita a más de 37 mil escolares sobre los riesgos de usar armas y pirotécnicos

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) instruyó a más de 37 mil alumnos de primaria y secundaria sobre esta temática. Esta estrategia del Ministerio del Interior tiene el objetivo de concientizar a los menores sobre los peligros que implica manipular inadecuadamente armas de fuego y productos pirotécnicos.

Mediante el programa nacional "Sucamec va a tu cole", las autoridades gubernamentales buscan que los menores noten situaciones que afecten su integridad. El trabajo de prevención desde edades tempranas complementa las labores de fiscalización del Estado para evitar escenarios de riesgos.

Formación escolar contra la criminalidad

Esta iniciativa fomenta educación sobre conductas orientadas a la seguridad de la población escolar. Las jornadas están diseñadas según la edad de los participantes para garantizar la efectiva comprensión sobre las graves consecuencias de manipular armamento.

"La niñez es clave y debemos trabajar desde esta etapa para prevenir riesgos y fortalecer una cultura de prevención. Combatir la criminalidad también implica anticiparnos. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, brindándoles información que les permita reconocer situaciones de riesgo frente al mal uso de las armas de fuego y los pirotécnicos, y formar desde hoy ciudadanos conscientes de la importancia de la prevención y la seguridad", mencionó Eswin Manay Guerrero, superintendente nacional de Sucamec.

Estas declaraciones sustentan el trabajo articulado entre la entidad estatal y el sector formativo. Por ello, la institución coordina estrechamente con el Ministerio de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local en todo el país.

Educación a escolares

Despliegue regional y metas de fiscalización

La estrategia descentralizada logró llegar exitosamente a 37 229 estudiantes en quince regiones del Perú. Este esfuerzo abarcó departamentos como Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica y Junín, donde los menores recibieron charlas preventivas sobre seguridad ciudadana.

"Sucamec va a tu cole constituye la primera estrategia preventiva institucionalizada de la entidad adscrita al Mininter en el ámbito educativo y complementa las acciones de control y fiscalización que desarrolla en materia de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil", mencionó la autoridad.

La cifra de beneficiarios alcanzada hasta el momento representa el 67,34 % de la meta prevista para el año 2026.

Según los datos oficiales, tan solo durante el mes de setiembre un total de 6651 alumnos formaron parte de estas actividades de sensibilización estatal en diversas provincias.

De esta manera, el programa gubernamental refuerza las acciones operativas e involucra también a jurisdicciones como Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales preventivos.