30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional de Ingeniería otorgó el prestigioso grado de Doctor Honoris Causa a Julio Velarde Flores, actual presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Esta máxima distinción académica fue concedida para reconocer su trayectoria profesional y aporte al desarrollo económico nacional.

El evento fue encabezado por el rector de la universidad, Arturo Talledo Coronado, quien impuso el reconocimiento al economista peruano. La ceremonia contó también con la asistencia del vicerrector académico José Carlos Matías León, el vicerrector Warren Reátegui Romero, la secretaria Catterine Anco Alarcón y el decano Luis Américo Cabezas Vega.

Defensa de la estabilidad económica

Durante su discurso, Velarde enfocó su mensaje en la necesidad de preservar una política monetaria responsable y objetiva. El economista remarcó que la autonomía del Banco Central debe estar separada de las decisiones políticas.

"¿Por qué el Perú va a tener que aceptar una inflación más alta que la del mundo desarrollado?. En todo el mundo la gente aprecia una inflación baja y estable, que es lo que buscamos", mencionó el economista.

Velarde reafirmó que garantizar la estabilidad de precios constituye uno de los pilares más importantes dentro de las metas de la institución, reduciendo así la posibilidad de enfrentar otra crisis de gran magnitud que afecte el bolsillo de los peruanos.

El vínculo histórico con la casa de estudios

El especialista detalló que el control inflacionario previene los problemas económicos de la población. En este contexto de prevención, el Banco Central de Reserva del Perú se ha enfocado en ejecutar acciones para asegurar un crecimiento sostenido.

"Si uno cree que va a estimularse la economía con inflación, la respuesta después termina siendo nula. Solo tiene impacto de corto plazo (...) y el daño después es mayor", mencionó Julio Velarde en su exposición.

Además, manifestó su profunda gratitud hacia las autoridades de la comunidad universitaria, reconociendo el talento de los jóvenes estudiantes y trasladando el mérito de este galardón a todo el equipo de trabajo de la entidad monetaria que lidera.

"Creo que es una distinción más al Banco Central que a mí mismo, pues le agradezco profundamente", dijo el homenajeado.

Finalmente, el rector académico recordó un aspecto muy particular de la vida de Velarde, destacando que en 1970 rindió el riguroso examen de admisión para ingresar a esta casa de estudios en su actual 150 aniversario, alcanzando en ese entonces el segundo lugar en el cómputo general.