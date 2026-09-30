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Duros cuestionamientos

Carlos Bruce denunciará ante la OEA presuntas irregularidades del JNE por las "reelecciones encubiertas"

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú acudirá a la instancia internacional para cuestionar el rol del ente electoral frente a las autoridades que estarían evaden la prohibición constitucional postulando como regidores.

Candidato dará a conocer su preocupación.
Candidato dará a conocer su preocupación. (Composición Exitosa)

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/09/2026

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La disputa electoral por la capital peruana trasciende las fronteras nacionales. Carlos Bruce, candidato por el partido Somos Perú, anunció que presentará una denuncia formal ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su reclamo apunta directamente contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución a la cual acusa de permitir presuntas irregularidades vinculadas a la grave proliferación de "reelecciones encubiertas" en todo el país.

La medida del candidato busca alertar a los observadores internacionales sobre una maniobra que vulnera el espíritu del artículo 194 de la Constitución peruana, el cual prohíbe expresamente la reelección inmediata de los alcaldes.

Estrategia sistemática para evadir la ley

El mecanismo denunciado consiste en que los actuales alcaldes se inscriben como candidatos a teniente alcalde (primer regidor). Posteriormente, el candidato titular a la alcaldía renuncia, asegurando que el exburgomaestre asuma automáticamente la jefatura municipal si la lista resulta ganadora. La magnitud de esta cuestionable práctica ha encendido las alarmas de la sociedad civil.

El Instituto Aklla Perú documentó hasta 135 casos a nivel nacional, revelando que decenas de estos candidatos mantienen parentesco directo o estrechos vínculos laborales con el postulante que dio un paso al costado. Asimismo, diversos reportes periodísticos identificaron al menos 62 jurisdicciones donde se emplea sistemáticamente esta táctica para perpetuarse en el poder.

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El caso limeño y la inacción institucional

El debate cobró un intenso protagonismo en Lima tras la renuncia, por razones nunca explicadas, de Luis Rubio, candidato a la alcaldía de Renovación Popular. Esta dimisión dejó el liderazgo de facto a Rafael López Aliaga, inscrito como teniente alcalde, quien aventaja a Bruce en los recientes sondeos.

Pese a las críticas y observaciones por parte de diversas agrupaciones, el JNE avaló la continuidad de la fórmula sin mayores objeciones. Además, su presidente, Roberto Burneo, negó tajantemente que exista una modalidad de reelección encubierta durante este proceso.

Así, la iniciativa de Carlos Bruce ante la OEA expone internacionalmente la crisis de credibilidad que atraviesan los comicios de este domingo. Mientras el máximo órgano electoral valida estas controvertidas candidaturas, el aprovechamiento deliberado de los vacíos legales por parte de las autoridades locales ensombrece la transparencia del proceso democrático a pocas horas de la esperada votación.

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