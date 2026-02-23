Hernando de Soto fue designado premier para "garantizar el modelo económico", afirma José Balcázar

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 23 de febrero, el presidente José María Balcázar Zelada dio detalles en Exitosa sobre la designación de Hernando de Soto como su primer ministro, quien el día de mañana jurará al cargo, junto a su Gabinete Ministerial.

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el mandatario destacó la trayectoria, experiencia y contactos del economista, aseverando que su elección responde a la necesidad de garantizar el modelo económico.

Busca asentar base económica para el siguiente Gobierno

Consultado por Nicolás Lúcar sobre los "criterios" adoptó para elegir al autor del Misterio del Capital al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el jefe de Estado fue claro en sostener, que necesitaba recurrir "de una de las personalidades más importantes de la economía y mundial" para que lo acompañe en su gobierno de transición.

En ese sentido, destacó su "defensa y compromiso" con referente al modelo económico liberal; además, para "rediseñar la democracia", a fin de que las poblaciones no se sientan olvidadas, ni ninguneadas, poniendo como ejemplo a la juventud, quienes el año último año han salido a marchar acusando ausencia y olvido del Estado.

"Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos", mencionó el presidente.

Agregó, además, que la "democracia liberal es la única que ha quedado en escena", tras la caída del socialismo con el muro de Berlín. Asimismo, reveló que tras reunirse con el presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, "no queda para ensayar modelos socialistas".

"Hay que aprovechar sus contactos"

El llamado a de Soto, mencionó el mandatario, también obedece a dar mensaje a los líderes políticos sobre la importancia convivir democráticamente. En esa línea, puso como ejemplo la forma de hacer política en Europa, donde las instituciones del Estado y el Gobierno "trabajan para el futuro".

Bajo esta consideración, resaltó que los si la clase política peruana continúa enfrentándose, el Perú seguirá siendo "maltratado y ninguneado" en los círculos internacionales.

Con referente a esta desventaja en la economía mundial globalizada, precisó que su flamante nuevo primer ministro "tiene los contactos" suficientes para ayudar al Perú a competir en las condiciones modernas.

"El Perú está totalmente aislado y hay que darle relevancia, y qué personalidad nos puede permitir: Hernando de Soto. Es un hombre que tiene contactos muy buenos y hay que aprovecharlo. Es un peruano ha escrito mucho sobre el Perú, sobre la formalidad de la propiedad, por ejemplo, entonces hay que sacarle provecho", indicó.

Finalmente, el presidente sostuvo que la experiencia de vida de ambos les puede dar la madurez sólida y necesaria para trabajar de forma responsable y con visión sobre las necesidades que aqueja el país.