Minem declara en emergencia el suministro de gas natural en concesión Sur Oeste por huaicos

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Petroperú informó que el suministro de gas natural del sistema de distribución de la concesión Sur Oeste ha sido declarado en emergencia por el Ministerio de Energía y Minas, debido a la afectación en el traslado de este insumo por los huaicos que vienen bloqueando la carretera Panamericana Sur.

Comunicado Petroperú

A través del comunicado N° 007-2026, Petroperú informó que las intensas lluvias que se han venido registrando en la zona sur del país, ocasionando huaicos que bloquearon varios tramos de la carretera Panamericana Sur, afectando el tránsito de los camiones cisterna que transportan el Gas Natural Licuado hacia Arequipa, Moquegua y Tacna.

Es por ello que el Ministerio de Energía y Minas, y Petroperú han dispuesto ciertas medidas para garantizar la continuidad del servicio público de gas natural.

"El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste, con vigencia desde el 22 de febrero hasta la normalización del tránsito en la vía afectada", informaron.

Sumado a ello, la empresa estatal realiza todas las acciones necesarias para mantener la continuidad del servicio a los consumidores, priorizando el abastecimiento a los usuarios residenciales y comerciales por tratarse de un servicio público. En consecuencia podrían haber recortes para los clientes industriales mientras se restablece el servicio.

Comunicado

Cuatro fallecidos por huaicos

Cuatro víctimas mortales se registran en el departamento de Arequipa ante los huaicos presentados durante este último fin de semana. Un padre y su hijo intentaron cruzar la torrentera lo que causó que fueran arrastrados por las intensas lluvias registradas.

Durante este último fin de semana, Arequipa registra intensas lluvias que han derivado en precipitaciones causando grandes desastres en diversos puntos de esta región.

Ahora, un padre y su hijo perdieron la vida luego de que estos intentaran cruzar la torrentera tras el ingreso de una quebrada seca en el distrito de Cayma. Debido a la intensidad de las aguas pluviales estos fueron arrastrados por las fuertes lluvias.

Ambos agraviados se encontraba desaparecidos desde la tarde del domingo 22 de febrero luego de que se intensificaran las lluvias. De acuerdo a la información recogida, ambos se encontraban en una reunión familiar y decidieron retornar a su vivienda para constatar el estado de su hogar ante las precipitaciones.

Es en medio de esta problemática que afronta la población del sur del país por las lluvias que se suma la declaratoria de emergencia del suministro de GNL.