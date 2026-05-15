Feriados de junio: ¿Qué días son claves en el mes que marca la mitad del año?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A semanas de iniciar junio, el sexto mes del año 2026, se aproximan feriados en que la población puede organizar sus descansos o días laborales. Asimismo, de darse esta segunda modalidad, es decir, jornada laboral, según la ley al trabajador le corresponde recibir una bonificación extra.

En ese sentido, el siguiente mes del año va a tener algunas fechas claves en que los trabajadores tendrán beneficios adicionales a su remuneración, en caso labores estos días.

¿Qué días del mes de junio son decretados feriados?

Apenas inicie el mes de junio, la primera semana habrá un feriado que tiene el objetivo de favorecer a los trabajadores del sector público y privado. Asimismo, los dos días que son declarados feriados nacionales es el domingo 7 de junio por la conmemoración a la Batalla de Arica y al mismo tiempo, el Día de la Bandera.

Además, el segundo feriado nacional se encuentra finalizando el mes, en la última semana con el lunes 29 de junio por la festividad de San Pedro y San Pablo. Dichos días son contemplados en el calendario oficial de feriados que está publicado en la Plataforma Oficial del Estado Peruano.

Apartado dentro de la Plataforma del Estado Peruano que contempla todos los feriados nacionales dentro del año 2026.

Segunda vuelta presidencial 2026

Un punto importante para destacar es que el domingo 7 de junio se ejecutará un acontecimiento particular, dado que coincide con la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de la República. Un momento decisivo para todos los ciudadanos al acudir nuevamente a los locales de votación que, coincidentemente está asociada con un evento histórico.

Todos los feriados nacionales están regulados por el Decreto Legislativo N°713 y establecen el derecho de los colaboradores de todo el territorio nacional a recibir descanso remunerado sin tener que laborar dicha fecha. En ese sentido, en cado de trabajar durante un feriado sin descanso, corresponde un pago extra dentro del sueldo diario con un aumento del 100%.

En conclusión este par de fechas que contempla el calendario anual en el Perú debe ser respetado bajo la normativa vigente que tiene la finalidad de velar por los trabajadores en general, pertenezcan al sector público o privado. Por esta razón, el conocimiento de estas fechas claves en junio se convierten en herramientas para que la población tenga conocimiento y sus derechos sean respetados en todo el territorio nacional.