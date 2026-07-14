Liam Gallagher lanza picante comentario en la previa del Argentina vs. Inglaterra: "Vamos a ganar el Mundial"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Liam Gallagher alborotó a los hinchas antes del esperado choque entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. El líder de Oasis dejó un mensaje que no tardó en hacerse viral, donde confesó sentir un gran cariño por el país sudamericano y dejó una confesión que generó sorpresa.

Liam Gallagher divide su corazón

El ambiente para el partidazo de semis entre Argentina e Inglaterra ya está a mil por hora, y por si fuera poco, ahora saltó a la cancha un personaje totalmente inesperado: Liam Gallagher.

Gallagher generó revuelo en redes sociales al compartir en su cuenta de X un mensaje dirigido a los hinchas argentinos, donde dejó una frase que llamó la atención por el particular dilema que atraviesa antes del esperado encuentro.

"Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", escribió el artista, dejando en claro que guarda un enorme cariño por el público argentino, aunque su deseo deportivo es que Inglaterra avance a la final.

La publicación se hizo viral en cuestión de horas y se llenó de miles de interacciones. Lejos de picarse, la gente en Argentina reaccionó con muchísima onda y demostró que, más allá de la rivalidad futbolística, el cariño por el rockero británico sigue intacto.

La relación entre Gallagher y Argentina viene de hace varios años. Tanto durante su etapa con Oasis como en sus proyectos como solista, el cantante siempre destacó la pasión de los fanáticos argentinos, especialmente durante sus conciertos.

Respuesta al mensaje de Gallagher

Lejos de recibir críticas por apoyar a Inglaterra, muchos usuarios argentinos tomaron con simpatía las palabras de Liam Gallagher y aprovecharon para bromear con el cantante antes del partido.

The final whistle was blown I win 2-0 easy safe trip home — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 14, 2026

Uno de los seguidores le propuso un curioso desafío: "Bueno Liam, ¿Qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde vuelves a dar unos recitales aquí".

Además, otro seguidor cuestionó la confianza del británico en una posible victoria inglesa, recordándole su apoyo al Manchester City. Gallagher respondió resaltando el nivel del equipo argentino: "Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial".

Así, el comentario de Liam Gallagher sobre Argentina e Inglaterra generó una ola de reacciones antes de la semifinal del Mundial 2026, donde el artista dejó claro que su amor por los argentinos convive con su deseo de ver triunfar a la selección inglesa.