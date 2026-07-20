¡Alianza Lima ganó en Matute! venció por 2-1 a Sport Huancayo con doblete de Eryc Castillo

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima comenzó de la mejor manera su camino en el torneo Clausura de la Liga1, con el objetivo de defender lo conseguido en el torneo Apertura. El equipo dirigido por Pablo Guede pudo darle vuelta a Sport Huancayo en un partido que se le complicó de arranque y se quedaron con los tres puntos gracias a los dos goles de 'La Culebra', Eryc Castillo.

Sport Huancayo golpearía primero. A los 18 minutos, se adelantaría el 'Rojo Matador' por medio de un golazo de chalaca de Nahuel Luján, enmudeciendo el Alejandro Villanueva. Generando la sorpresa en la hinchada local.

Doblete de 'La Culebra'

No obstante, Alianza Lima reaccionó rápidamente. Cuando llegábamos a los 33 minutos de la primera mitad, Eryc Castillo anotó el empate tras aprovechar un rebote del portero Ángel Zamudio. Luego del empate, el encuentro volvió a equilibrarse y 'los íntimos' siguieron presionando en busca del segundo tanto, aunque el marcador no se movió antes del descanso.

En la segunda mitad, el cuadro blanquiazul salió con todo al ataque y Sport Huancayo no pudo resistir. A los 61', nuevamente Eryc Castillo, esta vez con un buen cabezazo, venció la resistencia del arquero para firmar su doblete y poner el 2-1 definitivo.

Triunfo para comenzar

El cuadro íntimo siguió buscando ampliar la ventaja, mientras que Sport Huancayo también estuvo cerca del empate. Sin embargo, Alejandro Duarte respondió con buenas intervenciones para mantener la ventaja de los locales. De esta manera, el vigente ganador del Torneo Apertura arrancó con el pie derecho el Clausura.

Eryc Castillo el goleador 'aliancista'

El desequilibrante extremo ecuatoriano es una de las principales figuras del equipo de La Victoria. Suma 11 goles en 19 partidos disputados entre los torneos Apertura y en este Clausura que apenas comenzó. Siendo uno de los jugadores más determinantes en la conquista del Apertura.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada 2026

El próximo rival de Alianza

El siguiente compromiso de Alianza Lima será en condición de visitante, cuando se traslade a Cutervo para medirse ante Comerciantes Unidos el domingo 26 de julio a las 3:30 p.m.

Alianza Lima le ganó por 2-1 a Sport Huancayo en el estadio 'Alejandro Villanueva'. Fue remontada del conjunto 'blanquiazul' con doblete de 'La Culebra', Eryc Castillo, para inciar de la mejor manera el torneo Clausura. Los dirigidos por Pablo Guede sumaron sus tres primeros puntos y le dieron una alegría a Matute.