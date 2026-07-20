Áncash: Cierran temporalmente nevado Huascarán por 15 días tras desaparición de montañistas

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse la desaparición de los tres montañistas que subian el nevado Huascarán el pasado miércoles 14 de julio, las autoridades encargadas de permitir el acceso al lugar turístico han anunciado el cierre temporal de las instalaciones por 15 días, mientras se desarrollan las labores de búsqueda por los rescatistas e instituciones.

Comunicado anuncia cierre temporal del nevado Huascarán

Desde este lunes 20 de julio entra en rigor la medida que indica el cierre temporal del nevado Huascarán, una razón por la que las autoridades regionales y las instituciones vinculadas al montañismo y al turismo en Áncash anunciaron la medida que aplica a un tramo con el objetivo de facilitar las labores de búsqueda y rescate de los tres montañistas desaparecidos desde el pasado miércoles.

Comunicado del cierre temporal

Mediante un comunicado conjunto, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, la PNP - Departamento de Alta Montaña, la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú, la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash, el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán, el Comité Consultivo Regional de Turismo de Áncash y la Jefatura del Parque Nacional Huascarán informaron sobre la medida, que busca garantizar la seguridad de los visitantes y optimizar las operaciones de rescate.

Según el documento, se dispone el cierre temporal del ascenso en el tramo comprendido entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán por un período de 15 días calendario, contados a partir del 20 de julio de 2026.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Autoridades de Áncash dispusieron el cierre temporal del nevado Huascarán por un periodo de 15 días para facilitar las labores de búsqueda de los tres montañistas desaparecidos.



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Los trabajos de búsqueda continúan

Asimismo, las autoridades precisaron que esta restricción permitirá que los equipos especializados desarrollen de manera articulada las labores de búsqueda de los tres montañistas desaparecidos, quienes perdieron comunicación durante su travesía en la montaña y hasta el momento su paradero continúa siendo desconocido.

Las instituciones firmantes destacaron que la colaboración de la ciudadanía y de la comunidad montañista será fundamental para evitar poner en riesgo nuevas vidas y permitir que los rescatistas trabajen sin contratiempos en una de las zonas más complejas del nevado dadas las condiciones climáticas que enfrenta actualmente.

Finalmente, el caso de los tres montañistas ha generado gran preocupación a nivel nacional y ha movilizado a diversas entidades especializadas en rescate de los involucrados. Mientras continúan los trabajos para ubicarlos, las autoridades mantienen el llamado a respetar las restricciones establecidas y seguir las recomendaciones para preservar la seguridad en el nevado Huascarán.