Messi y toda la Selección Argentina desataron críticas por lo que hicieron durante la celebración de España

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La celebración de España tras conquistar el Mundial quedó opacada por la polémica luego de que Lionel Messi y toda la Selección Argentina fueran acusados de mostrar una falta de respeto durante la premiación, desatando una ola de críticas y un intenso debate en redes sociales.

Argentina dio la espalda a España

Si la final del Mundial 2026 fue pura emoción en la cancha, lo que pasó después no se quedó atrás. Con el partido ya liquidado, los celulares no dejaron de grabar y captaron momentos clave que en un abrir y cerrar de ojos se hicieron recontra virales.

Lo que más llamó la atención de todos pasó justo en la premiación. Mientras España armaba la fiesta con la Copa del Mundo en el podio, varios jugadores de la Selección Argentina prefirieron quedarse totalmente de espaldas al festejo.

Los futbolistas evitaron observar la celebración de sus rivales y tampoco se sumaron a los aplausos que suelen acompañar este tipo de ceremonias, una actitud que no pasó desapercibida y provocó numerosos cuestionamientos.

Dani Olmo habla del gesto argentino

Dani Olmo fue uno de los primeros futbolistas españoles en pronunciarse sobre la actitud mostrada por algunos integrantes de la Selección Argentina durante la ceremonia de premiación.

Al ser consultado por lo ocurrido, el también jugador del Barcelona evitó alimentar la polémica y aseguró que el gesto no afectaba la celebración de su equipo. Sin embargo, dejó una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los futbolistas dentro y fuera del campo.

"No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones, creo que ellos deben también serlo. Nosotros ahora, a disfrutar", expresó Dani Olmo.

Recibimiento histórico en Madrid

La selección española será recibida con una agenda especial tras su llegada a Madrid. Durante la tarde, el plantel visitará la Casa Real y posteriormente se trasladará al Palacio de La Moncloa para participar en los actos protocolares organizados por las autoridades.

Una vez concluidos estos encuentros, los futbolistas recorrerán las principales calles de la capital a bordo de un autobús descubierto para armar la fiesta con todos sus hinchas.

El festejo central se armará entre las 6 y las 11 de la noche en Cibeles y alrededores. Según calcula la organización, más de 60.000 hinchas llegarán para festejar junto al plantel español y celebrar la Copa del Mundo.

Aunque España acaparó los reflectores tras conquistar el Mundial 2026, parte de la conversación posterior a la final se concentró en la actitud de Lionel Messi y los jugadores de la Selección Argentina, quienes dieron la espalda a los españoles mientras estos celebraban el título sobre el podio.